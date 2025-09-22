Livorno al 2° posto in Toscana nello sport
Foto tratta dalla pagina Fb di Visit Livorno
Brilliamo negli sport individuali dove siamo 1° assoluti in Italia per l’atletica leggera, 7° nel nuoto, 5° negli sport indoor e 6° negli sport d’acqua. Negli sport di squadra siamo 8° nel basket e 20° nel calcio dilettante. Inoltre siamo al 4° posto per lo sport femminile, al 7° per l’intreccio sport, storia e cultura e al 10° per sport, turismo e natura. Salvetti: "I risultati si vedono"
Nella nuova classifica del Sole 24 ore sull’indice di sportività, Livorno si colloca al 2° posto in Toscana dietro al capoluogo Firenze e davanti, nell’ordine, a Pisa 28°, Lucca 31°, Siena 40° mentre sono distanziate le altre città: Pistoia 49°, Carrara 61°, Arezzo 65°, Prato 74°, Grosseto 85°). “Stiamo lavorando da anni sul rilancio dello sport – commenta il sindaco Luca Salvetti – attraverso la cura degli impianti sportivi, con la collaborazione con le società e con i tanti sportivi di alto livello di cui la nostra città si pregia. E i risultati si vedono”. La provincia nel suo complesso all’interno dello studio e della classifica del Sole 24 ore si colloca al 25° posto in Italia su 104 (guadagnando 4 posizioni) con Livorno città che tira in maniera significativa e importante grazie alla riqualificazione degli impianti sportivi e ai risultati delle proprie squadre e atleti. Brilliamo negli sport individuali dove siamo 1° assoluti in Italia per l’atletica leggera, 7° nel nuoto, 5° negli sport indoor e 6° negli sport d’acqua. Negli sport di squadra siamo 8° nel basket e 20° nel calcio dilettante. Inoltre siamo al 4° posto per lo sport femminile, al 7° per l’intreccio sport, storia e cultura e al 10° per sport, turismo e natura.
