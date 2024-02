Livorno Aquatics, doppio scontro salvezza nelle ultime due partite

Il difensore Luca Cossettini, foto Andrea Masini

Il bottino è di 3 punti sui 6 a disposizione, grazie alla prima vittoria in campionato contro il Tolentino

Doppio scontro salvezza nelle ultime due partite della Livorno Aquatics. Il bottino è di 3 punti sui 6 a disposizione, grazie alla prima vittoria in campionato contro il Tolentino. Nel primo dei due scontri diretti contro San Giorgio, i ragazzi di coach Turrini partono subito forte, chiudendo il primo tempo sul 2a4 grazie alle reti di Pelosini, Falcinelli, Paggini e Pisani.

Nel secondo tempo però Vagelli & co. hanno un blackout e permettono ai liguri di pareggiare e addirittura effettuare il sorpasso, concedendo 6 reti in un solo tempino. Al cambio campo il punteggio è di 8a6 per la squadra di casa.

Nel terzo tempino, Fachinetti prova a suonare la carica, ma San Giorgio non si deconcentra e addirittura aumenta il proprio vantaggio portandosi sul 12 a 8.

Coach Turrini prova il tutto per tutto e negli ultimi 8 minuti schiera una squadra prettamente offensiva, ma davanti ai suoi uomini c’è un Cardo in giornata che concede un unico goal (Pisani) per il definitivo 12 a 9.

San Giorgio 12-9 Livorno Aquatics (2-4 6-2 4-2 0-1)

LA: Boldrini, Greco, Lazzerini (1 goal), Pelosini (1), Falcinelli (1), Paggini (2), Vagelli, Fachinetti (1), Pisani (1), Porciani, Cossettini, Sardi, Zanfagna, Conte (1). All: Turrini

Contro Tolentino (fanalino di coda a 0 punti), l’unico risultato disponibile era la vittoria.

Capitan Vagelli e compagni lo sanno bene e partono subito a razzo, guidati da Paggini (11 reti in totale a fine partita) e Fantini (4 reti).

L’ampio vantaggio (11a4 al cambio campo) permette a coach Turrini di dare più spazio ai giovani (Lazzerini trova il secondo goal di fila) e un po’ tutta la squadra va a segno (da segnalare il primo goal stagionale di Cossettini).

La vittoria (22a8 al triplice fischio) permette a Livorno di smuovere la classifica ed agganciare Perugia a 5 punti e a far ritrovare un po’ di buon umore nel gruppo.

Prossimo incontro (ultimo per il girone d’andata) contro il Locatelli nella piscina di Sori.

Livorno Aquatics 22-8 Tolentino (5-3 6-1 6-3 5-1)

LA: Boldrini, Greco, Fantini (5), Lazzerini (1), Falcinelli, Paggini (11), Vagelli (1), Fachinetti (1), Pisani (1), Porciani, Cossettini (1), Sardi (2), Zanfagna, Conte. All: Turrini

Da segnalare la vittoria della Serie D nel derby casalingo contro il Piombino con Lazzerini che conferma il buon momento siglando 5 reti!

I ragazzi di Baggiani-Bernini guidano la classifica con 7 punti in 3 partite

Livorno Aquatics 14-13 Nuoto Piombino (4-4 3-3 3-3 4-3)

LA: Di Maria, Ciccarelli (2), Magri, Caracciolo, Cafferata, Lazzerini (5), Lazzeretti, Miniati (cap., 2), Regolini, Benetti (2), Travagli, Biscardi, Arpesani (3). All: Baggiani-Bernini

Nuoto Piombino: Cosimi, Giardella, Pallanti, Bucci, Saliturio, Angelini, Possi (1), Ercolini (1), Cristiani (cap., 5), Rizzi (5), Trani (1), Balani. All: Ercolini

