Livorno Aquatics vince contro Civitavecchia

Foto Andrea Masini

Dopo le prime due vittorie in campionato, i ragazzi di Coach Turrini si tolgono la soddisfazione di sfatare il tabù Civitavecchia. La capolista perde infatti i primi 2 punti in campionato dopo un cammino di solo vittorie

I padroni di casa passano subito in vantaggio con il solito Romiti (da boa) subito alla prima azione.

Livorno però non si abbatte e trova subito il goal del pareggio con Paggini (tripletta per il bomber labronico) e addirittura trova il vantaggio con Fachinetti, chiudendo il primo tempino sull’1a2.

Nella seconda frazione gli ospiti non trovano la via del goal, cosa che fa invece civitavecchia che, ancora con Romiti, trovano il goal del pareggio e del sorpasso per il 3a2 al cambio campo.

Al cambio campo Livorno si ricarica e con Sardi, Paggini e Capitan Vagelli si porta sul 3a5. Una doppietta di Romiti (entrambi in superiorità numerica) riporta il punteggio in parità. Gli ultimi 8 minuti sono ricchi di emozioni! Paggini porta di nuovo in vantaggio la Livorno Aquatics, ma il solito Romiti spezza subito l’entusiasmo con l’ennesimo goal (6 a fine partita). Civitavecchia si porta sull’8a6, ma Fachinetti in superiorità numerica riduce la distanza tra le due squadre a un solo goal di differenza. Pagliarini riporta i padroni di casa sul +2 a 1:51 dalla fine. Cossettini trova il goal dell’9a8 con un bel tiro da fuori che sorprende Visciola. Nell’ultimo possesso della partita, Civitavecchia cerca di far passare il tempo e a Livorno mancano meno di 10 secondi.

Boldrini passa subito palla a Sardi che vede Fachinetti partire in controfuga. La palla arriva a destinazione, Fachinetti impugna, finta e perfora a 4″ dalla fine la rete dei padroni di casa. Livorno strappa un preziosissimo punto e agguanta in classifica San Giorgio. Se il campionato finisse oggi, sarebbe salva. Prossimo impegno alla Camalich di Livorno contro Rapallo. I ragazzi di Coach Turrini cercheranno di mantenere il buon momento, supportati dal pubblico di casa.

SNC Civitavecchia 9-9 Livorno Aquatics (1-2 2-0 2-3 4-4)

LA: Boldrini, Greco, Fantini, Lazzerini, Falcinelli, Paggini (3 goal), Vagelli (cap, 1), Fachinetti (3), Pisani, Porciani, Cossettini (1), Sardi (1), Zanfagna, Conte. All: Turrini

