Livorno Calcio Femminile, presentata la nuova stagione

Foto Novi

Dai Piccoli Amici all’Eccellenza, una filiera completa per accompagnare bambine e ragazze nel loro percorso sportivo e personale. Alla presentazione anche Stefano Landucci e Michela Castellani

Una nuova stagione nel segno della crescita, della continuità e dell’appartenenza. È stata presentata ufficialmente la stagione sportiva 2026/27 dell’ASD Livorno Calcio Femminile, in una serata dedicata alle atlete, alle famiglie, ai tecnici, ai dirigenti e a tutte le persone che fanno parte della società. Un appuntamento pensato per raccontare un progetto che abbraccia l’intero settore femminile, dalle categorie più piccole fino alla Prima Squadra. Sono sei le formazioni che compongono la società: Piccoli Amici, Primi Calci, Under 12, Under 15, Under 17 ed Eccellenza. Una filiera completa nella quale ogni ragazza può trovare continuità, confronto e opportunità all’interno della stessa realtà sportiva.

ALESSIO CIAMPI: “LE ATLETE SONO AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO”

Il Direttore Generale dott. Alessio Ciampi, intervenuto in apertura della presentazione, ha delineato la visione della società per la stagione 2026/27, ponendo al centro del progetto le atlete e il loro percorso di crescita: “Il messaggio è molto semplice: vogliamo continuare a crescere, ma farlo con una visione precisa. E al centro di questa visione ci sono le nostre atlete. L’ASD Livorno Calcio Femminile vuole essere una società capace di accompagnare ogni ragazza nel proprio percorso, dalle categorie più piccole fino alla Prima Squadra, mettendo al centro non soltanto la crescita sportiva, ma anche quella personale. Le nostre sei squadre, dai Piccoli Amici all’Eccellenza, rappresentano un percorso unico, nel quale ogni atleta deve poter trovare il proprio spazio, sentirsi valorizzata e soprattutto sentirsi parte di una comunità. Il nostro obiettivo non è soltanto ottenere risultati sul campo, ma creare le condizioni perché le ragazze possano crescere, divertirsi, esprimere le proprie capacità e inseguire i propri sogni. Vogliamo anche che ogni ragazza sia orgogliosa di indossare la nostra maglia, consapevole dei colori che rappresenta, della storia della società e del valore del percorso che sta costruendo insieme alle proprie compagne. La stagione 2026/27 è un nuovo punto di partenza. Vogliamo consolidare quanto costruito, continuare a valorizzare le nostre atlete e rafforzare il rapporto con le famiglie e con il territorio. Lo vogliamo fare con serietà, entusiasmo e con la consapevolezza che investire sulle nostre ragazze significa investire sul futuro della società e del calcio femminile. Perché ogni bambina che oggi entra in campo porta con sé un sogno. Il nostro compito è darle gli strumenti, le persone e l’ambiente giusto per poterlo inseguire. E quando una di loro crescerà, arriverà in Prima Squadra e indosserà questa maglia con orgoglio, sapremo di aver costruito qualcosa che va oltre il risultato di una partita. Questo è il percorso che vogliamo continuare a costruire insieme: dalle più piccole alla Prima Squadra, con le nostre atlete sempre al centro e orgogliose di rappresentare i colori dell’ASD Livorno Calcio Femminile”.

LE PAROLE DI STEFANO LANDUCCI

Tra gli ospiti della serata anche Stefano Landucci, Responsabile Regionale Calcio Femminile, che ha sottolineato il valore della continuità e della filiera societaria: “Ringrazio il Livorno Calcio Femminile dell’invito alla presentazione delle squadre per la stagione 26/27. La vostra realtà corrisponde a quei canoni essenziali per una crescita costante del movimento. Continuità nel tempo grazie ad una presenza che dura da molti anni, ma anche continuità di attività sportiva: qui infatti le bambine, grazie alla filiera fino alla Prima Squadra, possono continuare a divertirsi e inseguire il loro sogno di calciatrici. Pertanto sono sicuro che, continuando a lavorare in questo modo, le soddisfazioni saranno molte”.

MICHELA CASTELLANI: “ABBIAMO BISOGNO DI VOI”

Presente alla serata anche Michela Castellani, consigliera comunale e presidente della manifestazione Strabilianti, che ha evidenziato il valore sociale e sportivo della realtà amaranto e l’importanza di sostenere il calcio femminile, offrendo a bambine e ragazze un ambiente sicuro, professionale e libero da pregiudizi.

“Sono stata felice di aver partecipato all’avvio della stagione 2026/27 per la squadra di calcio Livorno Women, che rappresenta una realtà consolidata nel panorama sportivo della città, offrendo una casa sicura e professionale per le bambine e ragazze che hanno il desiderio di cimentarsi con questo meraviglioso sport.

Abbiamo bisogno di sostenere le realtà sportive e soprattutto quelle tradizionalmente dedicate ad un genere specifico, perché ognuno ha il diritto di esprimere la propria passione senza preclusioni”.

SETTORE GIOVANILE, TUTELA E FORMAZIONE

Doro Costantino, Direttore Sportivo del Settore Giovanile, ha posto l’attenzione sulla necessità di costruire basi solide per accompagnare le ragazze nel tempo. Tecnica, formazione e continuità rappresentano gli elementi fondamentali per valorizzare il talento e la crescita di ogni atleta.

Particolare attenzione anche al tema della tutela, con l’intervento dell’avv. Bellandi, Responsabile Safeguarding. Un impegno che riguarda tutta la società e coinvolge anche le famiglie, chiamate a vivere il percorso sportivo delle proprie figlie con fiducia e consapevolezza.

COMUNICAZIONE, EVENTI E RAPPORTO CON IL TERRITORIO

Nel corso della serata è intervenuta anche Emanuela Ferracchiato, Responsabile Comunicazione ed Eventi, che ha illustrato il lavoro dedicato alla comunicazione della società e al rafforzamento delle relazioni con famiglie, istituzioni, aziende, sponsor, media e realtà sportive del territorio.

Tra gli appuntamenti di rilievo della stagione figura il Trofeo Benetti, manifestazione nazionale di calcio femminile giovanile, con un ruolo particolarmente importante per il settore Under 15 e per la capacità di portare a Livorno confronto sportivo e attenzione sul movimento.

LA PRIMA SQUADRA E LA NUOVA STAGIONE

A chiudere la presentazione è stata la Prima Squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza, presentata dal Direttore Generale Alessio Ciampi. Il Direttore Tecnico e allenatore Flavio Carola ha illustrato le linee del lavoro sportivo, mentre la Presidente Giada Bellandi ha ribadito l’impegno della società nel consolidare quanto costruito e guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità. La serata si è conclusa con la foto di gruppo di tutte le formazioni, dai più piccoli alla Prima Squadra: un’immagine che rappresenta concretamente l’identità della società e il senso di appartenenza a una sola realtà, con una sola maglia.

UN INVITO A TUTTA LIVORNO

L’ASD Livorno Calcio Femminile apre la nuova stagione con la volontà di rafforzare il dialogo con la città e coinvolgere sempre più il territorio. Famiglie, istituzioni, aziende, sponsor, realtà sportive e cittadini sono invitati a conoscere, sostenere e accompagnare questo progetto. Perché il calcio femminile non cresce soltanto sul campo: cresce quando intorno alle ragazze si costruisce una comunità capace di credere nei loro sogni e nel loro futuro.

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