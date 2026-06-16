Livorno Padel Center campione regionale: ora la sfida nazionale

La squadra labronica conquista il titolo regionale Over 35/40/45 chiudendo il girone a punteggio pieno. Decisiva la vittoria sui campioni in carica del BPadel Firenze, che vale la qualificazione alla fase nazionale

Il Livorno Padel Center si laurea campione regionale nella categoria Over 35/40/45, chiudendo al primo posto il girone all’italiana con un percorso impeccabile: quattro vittorie in altrettanti incontri. Il successo decisivo è arrivato ieri sui campi del BPadel Firenze, squadra campione regionale in carica e vicecampione d’Italia di categoria nel 2025. Nel raggruppamento era presente anche il CTP Vaiano. La sfida disputata a Firenze si è conclusa con il punteggio complessivo di 2-1 a favore della formazione livornese. Determinanti le vittorie ottenute da Giacomo Gagliardi e Massimiliano Rossi nella categoria Over 40 e da Marco Lepri e Pedro Roman Blanes nell’Over 35. A rappresentare il club nell’Over 45 sono stati invece Giacomo Biccellari e Gianluca Melani. Grazie a questo risultato il Livorno Padel Center stacca il pass per la fase nazionale, in programma il prossimo autunno. La sede più probabile per le finali dovrebbe essere Perugia. Il titolo regionale rappresenta un importante riconoscimento per il club di via Boccherini 5a/5b, impegnato anche nel campionato di Serie D, dove l’obiettivo della società è consolidare il proprio percorso e puntare alla promozione nella categoria superiore. Negli ultimi anni il Livorno Padel Center è diventato una delle realtà di riferimento per il movimento cittadino. La struttura dispone di quattro campi da padel, palestra, area relax e bar, offrendo spazi dedicati sia all’attività agonistica sia a quella amatoriale. Sono inoltre attivi corsi per adulti, ragazzi e bambini seguiti da maestri certificati FITP. Un risultato prestigioso che premia il lavoro svolto dalla società e dai suoi atleti e che proietta il Livorno Padel Center verso il prossimo importante appuntamento: la fase nazionale.

La rosa dei campioni regionali

Over 35

Marco Lepri

Pedro Roman Blanes

Roberto Antoni

Over 40

Massimiliano Rossi

Over 45

Giacomo Biccellari

Gianluca Melani

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