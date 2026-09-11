Livorno Scacchi apre la nuova stagione

Sabato 19 settembre al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo l’appuntamento aperto a bambini, ragazzi e famiglie. L’iniziativa arriva dopo gli importanti risultati ottenuti ai Campionati Italiani Giovanili, con il titolo Under 18 conquistato da Edoardo Fulgentini e il terzo posto di Livorno Scacchi tra i circoli italiani

La Scuola di Scacchi “Carlo Falciani” di Livorno Scacchi apre le sue porte a bambini, ragazzi, genitori e a tutti coloro che vogliono conoscere più da vicino una delle realtà scacchistiche giovanili più attive d’Italia. L’appuntamento è sabato 19 settembre alle ore 15.30, presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, in via Roma 234 a Livorno. Sarà l’occasione per conoscere gli insegnanti, il programma didattico della nuova stagione e come gli scacchi possano diventare, per bambini e ragazzi, uno strumento di concentrazione, analisi, autonomia e socializzazione. Ci saranno scacchiere a disposizione di chiunque voglia fare una partita, i ragazzi della Scuola pronti a giocare con i nuovi arrivati, e un piccolo rinfresco per tutti i presenti.

L’occasione è resa ancora più speciale da tre traguardi appena conquistati alla Finale Nazionale del Campionato Italiano Giovanile, disputata a Cagliari dal 29 agosto al 5 settembre (dove si premia la top 10 di ogni fascia): Edoardo Fulgentini, cresciuto nella Scuola “Carlo Falciani”, è il nuovo Campione Italiano Under 18; Martina Salandin si è classificata 3ª nell’Under 14 femminile; Alessia Broccardi Schelmi 8ª nell’Under 12 femminile. A Cagliari, inoltre, Livorno Scacchi si è piazzata 3ª tra tutti i circoli italiani: un traguardo storico, mai raggiunto prima dall’associazione. La Scuola “Carlo Falciani” è la base su cui l’associazione costruisce la crescita dei propri giovani, la “primavera” che grazie a studio e impegno sforna, anno dopo anno, i nuovi campioni. L’Open Day è anche l’occasione per presentare le nuove divise sociali di Livorno Scacchi, realizzate grazie al sostegno di Amministrazione Immobiliare di Antonio Cofrancesco, e per ringraziare Tiziano Calani del Circolo ARCI Petrarca, che ha messo a disposizione due stanze aggiuntive per le attività della Scuola. “Per una realtà come la nostra – dichiara Rino Sassi, Presidente di Livorno Scacchi – poter contare sul sostegno di aziende, associazioni e persone che credono nel nostro progetto è fondamentale. Per questo siamo particolarmente grati ad Antonio Cofrancesco e a Tiziano Calani per il loro sostegno concreto”. L’appuntamento è aperto a tutti, senza bisogno di esperienza pregressa negli scacchi. Open Day Scuola di Scacchi “Carlo Falciani” Sabato 19 settembre 2026 – ore 15.30 Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Via Roma 234 – Livorno. Per informazioni: [email protected]

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