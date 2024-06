Lo sport livornese in un archivio, il Coni presenta il progetto

Presentato dal Coni il progetto che prevede la realizzazione di un archivio, cartaceo e digitale, delle imprese sportive degli atleti livornesi a livello individuale e di squadra. Giannone: "Vogliamo coinvolgere le federazioni, le società sportive e i singoli cittadini. C'è bisogno di conservare e tramandare il nostro patrimonio sportivo"

di Sofia Mignoni

Livorno è considerata una delle capitali dello sport italiano. Per questo il Coni Livorno ha deciso di promuovere la realizzazione di un archivio digitale e cartaceo come “casa” della storia dello sport livornese. “Il nostro è un progetto molto ambizioso e aperto” sostiene Gianni Giannone, delegato provinciale del Coni Livorno. “Nell’iniziativa vogliamo coinvolgere le federazioni, le società sportive, i cittadini. C’è bisogno di conservare e tramandare il nostro patrimonio sportivo e per farlo è necessario non escludere nessuno”. “Ringrazio le associazioni che ci hanno aiutato nella realizzazione di tutto ciò – esordisce Gianluca Della Maggiore, curatore del progetto – l’Uninettuno di Roma, il Coni, la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana, Istoreco e la Società Italiana di Storia dello Sport. Oggi presentiamo le tre strade intraprese per concretizzare questo progetto di valorizzazione: la prima ci porta alla costruzione di un archivio storico della città nel quale potranno trovare posto le documentazioni di tutti quegli enti sportivi che non dispongono delle risorse sufficienti per la loro conservazione; la seconda strada riguarda l’inserimento e l’organizzazione dei patrimoni storici censiti negli inventari online del SIUSA; l’ultima strada, tassello fondamentale, è la costruzione di un portale web dedicato alla storia dello sport livornese, in cui troveranno spazio i documenti storici digitalizzati raccolti tramite una specifica piattaforma, in questo modo ogni livornese potrà inviare la propria documentazione sportiva personale. Parallelamente a tutte queste attività sarà avviato un laboratorio di ricerca sulla storia dello sport livornese, l’idea è quella di portare Livorno a costituire un modello in ambito sportivo per tutte le altre città italiane. L’obiettivo finale è la costruzione di una casa della storia dello sport livornese, un luogo nel quale ogni livornese potrà vedere rappresentata la propria storia sportiva personale che, insieme a quella degli altri, diventa collettiva”. “Una proposta assolutamente intrigante che noi accogliamo con entusiasmo – prosegue Luca Salvetti, alla prima uscita pubblica dopo le elezioni – Molto spesso non si dà peso allo slogan “Livorno città dello sport”, tuttavia nel corso del mio mandato mi sono reso conto che è un qualcosa di veramente concreto. Basti pensare che negli ultimi 5 anni ho celebrato la promozione di 14 squadre della città”. “La prima volta che arrivai a Livorno mi resi subito conto di come la passione per lo sport accomuni molti livornesi – continua Catia Sonetti, direttrice di Istoreco – in questi anni grazie alla buona intuizione di Gianluca e alla disponibilità sia della Soprintendenza, sia della Società Italiana di Storia dello Sport abbiamo cercato di promuovere quest’idea”. “E’ importantissimo – afferma Eugenia Valacchi, responsabile Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana – tramandare anche la memoria dello sport e il primo passo per fare ciò è la valorizzazione di ciò che si ha disposizione: ritagli di giornali, rassegne stampa, locandine, manifesti, documenti, fotografie”. “Questo è un progetto a cui sono parecchio affezionata – conclude Angela Teja, responsabile del dipartimento beni culturali e sportivi Società Italiana di Storia dello Sport – Molto importante sarà la nascita del laboratorio di scrittura della storia dello sport. La mia speranza è che si presti particolare attenzione allo sport femminile”.

