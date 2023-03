Lo Zen club conquista il quarto Trofeo Jutsuka

Lo Zen club conquista il quarto Trofeo Jutsuka

Lo Zen club conquista il quarto Trofeo Jutsuka, torneo nazionale che si è svolto al palasport di Venturina. Quindi si sposta con tutti i suoi atleti a Livorno nel grande spazio di Porta a Mare per affiancarsi alla Ninja cave, società sportiva che nasce ed opera all’interno della struttura di via Pera. Una grande giornata di ju jitsu, sport estremi e di successo quella degli atleti, piccoli e grandi, guidati da Maurizio e Michele Silvestri. Il Trofeo jutsuka, dedicato al compianto maestro Simone Pantosti ha visto la partecipazione totale di quasi duecento atleti, parecchi dei quali del team Akiyama, altra società storica che opera in via Pera per la direzione di Patrizio Rizzoli. Akiyama ha partecipato al torneo organizzando il Trofeo di combattimento Octopus cup al quale sono intervenuti – tra l’altro – anche le società livornesi del Rendoki con Massimo Rizzoli e l’HejoDojo di Emanuele Bozzolani. Sui tatami di gara si sono alternate varie specialità, dalle forme (kata a mano nuda e con armi) alle prove di difesa personale, la lotta a terra. I team livornesi hanno conquistato moltissimi podi. Schiacciante la vittoria dello Zen club nelle gare del settore tradizionale del ju jitsu e dei percorsi ludici. Poi è stata Porta a Mare, nel grande evento lo “Sport per tutti” con la partecipazione di decine e decine di piccoli e grandi alle esibizioni organizzate da “Ninja Michi”, il nome d’arte di Michele Silvestri e dai maestri dello Zen. Bambini ed adulti in visita all’evento che prevedeva anche molti altri sport, hanno creato spesso lunghe file per provare i percorsi ad ostacoli ma anche per iniziare a capire i principi del ju jitsu e della difesa personale. I percorsi ad ostacoli, che di recente sono stati inseriti nel Penthatlon moderno, sono indubbiamente entusiasmanti. Arrampicarsi è uno degli istinti primari dell’uomo così come lo è la lotta, intesa naturalmente a livello ludico come strumento per capire i nostri limiti e possibilità. Quando, ormai prossimi al tramonto, la manifestazione si è conclusa, c’erano ancora ragazzi che volevano cimentarsi sui percorsi. Per loro l’appuntamento (sempre gratuito) è nella sede di via Pera. Dove è possibile ammirare il Trofeo Jutsuka, il primo (auguriamocelo) della nuova stagione di gare.

