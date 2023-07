Lorenzo conquista 4 ori ai campionati italiani di Street Dance

Il ballerino livornese si è imposto in tutte e quattro le discipline (Popping solo, Popping duo, Hip Hop solo, Hip Hop Battle, tutte nella categoria Senior Internazionale). Il prossimo obiettivo per il ballerino livornese sarà il campionato mondiale da disputare ad ottobre in Polonia

Lorenzo Martelli è tornato da Rimini con 4 medaglie d’oro su 4 partecipazioni dai Campionati Italiani di Rimini della scorsa settimana. Il ballerino livornese si è imposto in tutte e quattro le discipline (Popping solo, Popping duo, Hip Hop solo, Hip Hop Battle, tutte nella categoria Senior Internazionale). “Non era semplice ritrovare le energie fisiche e mentali dopo la conquista di 2 ori agli Europei in Macedonia di un mese fa, ma solo dopo un giorno di pausa dagli allenamenti, grazie anche a Babbo Mauro che mi segue come Mental Coach, sono riuscito a focalizzare l’obiettivo di processo che mi avrebbe portato a disputare le competizioni nazionali con grande determinazione”. Grande soddisfazione per l’Accademia Emozione Danza di Porcari e per Lorenzo che con queste vittorie porta a 16 i Campionati Italiani vinti, oltre alle due vittorie agli Europei a ad altre medaglie continentali. Il prossimo obiettivo per Martelli sarà il Campionato Mondiale da disputare ad ottobre in Polonia.

