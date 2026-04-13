Lorenzo Silvestri campione italiano di Kick Jitsu
Congratulazioni all'atleta della palestra Akiyama guidata dal maestro Patrizio Rizzoli per la conquista del titolo nella categoria -56 kg Junior; buona prova anche per Palumbo all’esordio nazionale
Sabato e domenica 11 e 12 aprile si sono svolti a Jesolo i Campionati Italiani Assoluti FEDERKOMBAT, appuntamento di rilievo nel panorama nazionale degli sport da combattimento. La palestra Akiyama Livorno, guidata dal Maestro Patrizio Rizzoli, ha preso parte alla competizione con gli atleti Lorenzo Silvestri e Niccolò Palumbo, entrambi impegnati nella disciplina del Kick Jitsu. Ottima prestazione per Lorenzo Silvestri, in gara nella categoria -56 kg Junior, che ha conquistato il titolo di Campione Italiano. L’atleta si è imposto sia in semifinale che in finale per finalizzazione al primo round, costringendo entrambi gli avversari alla resa. Un risultato di grande valore che gli permetterà di accedere alle selezioni per la maglia azzurra. Buona prova anche per Niccolò Palumbo, alla sua prima esperienza in una competizione di questo livello. In gara nella categoria -57 kg Old Cadet, ha disputato un incontro intenso e combattuto, conclusosi dopo due round con la decisione arbitrale a favore dell’avversario. Un’esperienza importante per entrambi gli atleti, che hanno rappresentato con impegno e determinazione i colori della città di Livorno.
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