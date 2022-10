L’Ovo Sodo conquista il podio nella Coppa Italia di canottaggio

Nella foto la squadra composta da Christian Rannisi, Yuri Pantani, Federico Franchini, Nicola Mazzinghi, Filippo Gargano e Alessandro Speciale e allenata da Vittorio Dattilo

Prestigioso successo per la sezione nautica del Benci Centro che conquistato una medaglia d'argento nella categoria Gozzo e una di bronzo nella categoria Jole

Un nuovo prestigioso successo per la sezione nautica del Benci Centro. Alla Coppa Italia che si è svolta a Taranto in parallelo ai campionati europei di canottaggio, la squadra composta da Christian Rannisi, Yuri Pantani, Federico Franchini, Nicola Mazzinghi, Filippo Gargano e Alessandro Speciale, squadra allenata da Vittorio Dattilo, ha conquistato una medaglia d’argento e una di bronzo. Il Benci era presente a Taranto con la rappresentativa toscana. L’ottima affermazione dell’equipaggio livornese in Puglia arriva dopo la vittoria dei campionati regionali e dei campionati italiani master di canottaggio a sedile fisso specialità gozzo. Dell’equpaggio che si è imposto agli italiani, svoltisi allo Scolmatore, faceva parte anche René Gioia. La Coppa Italia di Taranto si è svolta sotto l’egida della Federazione Italiana Canottaggio Fisso con il patrocinio del Comune di Taranto, i Comitati di Bergamo, Verona,Como, Varese, Liguria, Toscana, Puglia hanno partecipato nelle specialità di Jole, Gozzo, VIP 7,50 e Lancia.

