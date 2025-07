Luca Possamai nuovo giocatore della Libertas Livorno

Le sue caratteristiche - del classico numero 5 che domina nello ‘smile’ - sono adatte ad uno stile di gioco aggressivo e dinamico

La Libertas Livorno 1947 annuncia il quarto innesto di questa campagna acquisti estiva, il terzo ex canturino: Luca Possamai, centro di 2,12 per 100 kg. Nell’ultima stagione in maglia Acqua San Bernardo Cantù – chiusa con la promozione in serie A – ha segnato 5.4 punti e catturato 4 rimbalzi a partita in poco più di 14’ di permanenza media in campo. Arriva con voglia di rilancio personale. Le sue caratteristiche – del classico numero 5 che domina nello ‘smile’ – adatte ad uno stile di gioco aggressivo e dinamico. Luca è dotato di una buonissima mano ed è forte di una percentuale dal campo del 51.2% in carriera. Luca Possamai, nato a Venezia il 10 Maggio 2001, inizia a giocare proprio nelle giovanili della Reyer Venezia fino ad entrare – da giovanissimo – in prima squadra dove colleziona le prime presenze da senior in Serie A. Nella stagione 2021/2022 passa Pallacanestro Chiusi in Serie A2 dove rimane per tre stagioni. Dopo un primo anno di assestamento, sale decisamente di livello chiudendo i due successivi complessivamente a 7 punti e 4.5 rimbalzi di media. Il terzo campionato nella compagine toscana è quella senza dubbio il migliore e infatti gli vale chiamata della Pallacanestro Cantù, squadra di vertice che punta alla promozione. Il resto è storia recente: i Brianzoli hanno centrato l’obiettivo e il lungo veneziano è stato prezioso in uscita dalla panchina, dando un grande apporto in quanto a energia e forza sotto i tabelloni. Adesso, forte di quattro stagioni alle spalle nella categoria Possamai è pronto per un ruolo più centrale e la chiamata di una piazza calda come quella libertassina può solo che stimolare la voglia di fare sempre meglio. Benvenuto in amaranto Luca!

