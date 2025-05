Lucrezia vice campionessa italiana di fioretto

La giovane atleta livornese dell’Accademia Scherma Livorno sale sul secondo gradino del podio al campionato italiano under 14 GPG di Riccione, categoria Allieve. Ottime prove anche per gli altri atleti amaranto. Il presidente: “Una stagione che ci rende orgogliosi"

Lucrezia Menici sale sul secondo gradino del podio di fioretto al campionato italiano under 14 GPG di Riccione, portando a Livorno una prestigiosa medaglia d’argento nella categoria Allieve. Un risultato di grande valore per la giovane atleta dell’Accademia Scherma Livorno, che ha saputo distinguersi in una delle competizioni più sentite e combattute della stagione schermistica giovanile nazionale. Il percorso di Lucrezia è stato impeccabile fino alla finalissima, affrontata con coraggio, determinazione e tecnica. Una prestazione che conferma il suo talento e il lavoro quotidiano svolto in sala insieme ai tecnici Chika Tange, Dario Finetti, Alessandro Paroli e Marco Vannini.

Ma Riccione ha regalato soddisfazioni anche ad altri giovani dell’Accademia, sempre nel fioretto. Mia Mazzoni (Allieve), Rebecca Lammardo e Viola Rosellini (Giovanissime), Riccardo Costa (Giovanissimi) e Leonardo Menici (Allievi) hanno messo in pedana tutto il loro impegno, centrando prove solide e mostrando una crescita costante, fondamentale per affrontare le sfide future con maggiore consapevolezza.

“Siamo fieri di Lucrezia e di tutti i nostri ragazzi – ha dichiarato il presidente Martino Servalli –. Questo argento è il coronamento di un percorso fatto di fatica, passione e dedizione. Ma la nostra soddisfazione più grande è vedere questi giovani crescere non solo come atleti, ma come persone, affrontando ogni gara con rispetto, spirito di squadra e determinazione”.

Anche la dirigenza ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per l’impegno degli atleti e per il ruolo fondamentale svolto dalle famiglie: “Il supporto delle famiglie è stato determinante. Con loro condividiamo questo risultato e tutto il cammino di questa lunga stagione GPG, che si chiude con il sorriso e con la voglia di ricominciare”. Si chiude così una stagione intensa e ricca di emozioni per l’Accademia Scherma Livorno, che ancora una volta si conferma punto di riferimento per la scherma giovanile toscana e nazionale. E mentre si pensa già ai prossimi obiettivi, una cosa è certa: “Questa è più di una squadra, è una famiglia”.

