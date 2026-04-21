Macchi trionfa a squadre al Cairo: oro per l’Italia nel fioretto
Foto Bizzi
In Coppa del Mondo Assoluti luci e ombre per gli azzurri: Luperi sfiora la top 32, Macchi si ferma negli individuali ma guida il quartetto al successo. Esperienza internazionale per i più giovani, mentre Costa si mette in evidenza a Bastia Umbra
Si è tenuta questo weekend la gara di Coppa del Mondo Assoluti di fioretto maschile e femminile al Cairo, in Egitto, che ha visto protagonisti Edoardo Luperi e Filippo Macchi, entrambi seguiti dal maestro Marco Vannini nel suo ruolo da tecnico di staff della Nazionale. Il primo, dopo una prima giornata perfetta in cui si è qualificato direttamente al tabellone principale grazie a un girone fatto di sole vittorie, si è fermato a un passo dall’entrare tra i migliori 32 per la sconfitta 15-11 contro il connazionale Damiano Rosatelli. Il secondo invece, partendo come tredicesima testa di serie, dopo essere entrato nella top16 grazie alle vittorie per 15-2 contro Kerik e per 15-9 contro Martini, si è dovuto arrendere al russo Borodachev per 15-12 al termine di un assalto molto combattuto. È però nella gara a squadre che è arrivata la vera soddisfazione di questo weekend per Filippo Macchi che ha conquistato, insieme ai suoi compagni, il gradino più alto del podio al termine di un assalto tirato fino all’ultima stoccata contro Hong Kong, vinto per 45-43. Sempre al Cairo bell’esperienza per Samuel Robson, Sean Ho e Daniella Tang che non sono riusciti però a qualificarsi al tabellone principale. Infine in campo nazionale buona prova del giovane Riccardo Costa che, a Bastia Umbra, è sceso in pedana per il Gran Prix di spada maschile nella categoria Ragazzi.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 78.000 su Fb, 15.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.