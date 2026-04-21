Macchi trionfa a squadre al Cairo: oro per l’Italia nel fioretto

Foto Bizzi

In Coppa del Mondo Assoluti luci e ombre per gli azzurri: Luperi sfiora la top 32, Macchi si ferma negli individuali ma guida il quartetto al successo. Esperienza internazionale per i più giovani, mentre Costa si mette in evidenza a Bastia Umbra

Si è tenuta questo weekend la gara di Coppa del Mondo Assoluti di fioretto maschile e femminile al Cairo, in Egitto, che ha visto protagonisti Edoardo Luperi e Filippo Macchi, entrambi seguiti dal maestro Marco Vannini nel suo ruolo da tecnico di staff della Nazionale. Il primo, dopo una prima giornata perfetta in cui si è qualificato direttamente al tabellone principale grazie a un girone fatto di sole vittorie, si è fermato a un passo dall’entrare tra i migliori 32 per la sconfitta 15-11 contro il connazionale Damiano Rosatelli. Il secondo invece, partendo come tredicesima testa di serie, dopo essere entrato nella top16 grazie alle vittorie per 15-2 contro Kerik e per 15-9 contro Martini, si è dovuto arrendere al russo Borodachev per 15-12 al termine di un assalto molto combattuto. È però nella gara a squadre che è arrivata la vera soddisfazione di questo weekend per Filippo Macchi che ha conquistato, insieme ai suoi compagni, il gradino più alto del podio al termine di un assalto tirato fino all’ultima stoccata contro Hong Kong, vinto per 45-43. Sempre al Cairo bell’esperienza per Samuel Robson, Sean Ho e Daniella Tang che non sono riusciti però a qualificarsi al tabellone principale. Infine in campo nazionale buona prova del giovane Riccardo Costa che, a Bastia Umbra, è sceso in pedana per il Gran Prix di spada maschile nella categoria Ragazzi.

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