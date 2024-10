Margherita vince la Half Marathon di Pisa, Sofia campionessa italiana Promesse

Chiusura di stagione con il botto per la coppia femminile amaranto della Atletica Libertas Unicusano

Margherita esordisce nella mezza maratona e la vince, Sofia diventa campionessa italiana Promesse. Chiusura di stagione con il botto per la coppia femminile amaranto della Atletica Libertas Unicusano. Dopo l’argento ai campionati italiani sui 10 km di corsa su strada, Margherita Voliani conquista il primo posto alla Half Marathon di Pisa con il gran tempo di 1h18”04 davanti alla keniana Emily Chepkemoi Cheroben. Per Margherita 2ª prestazione italiana stagionale under 20, a soli 16” dalla prima, e 20ª prestazione mondiale a conferma del gran momento di forma e della acquisita convinzione dei propri mezzi da parte dell’atleta allenata da Enzo Fasano.

Sofia Fiorini ai campionati individuali di marcia conquista il titolo italiano Promesse sui 35 km con il crono di 3h06’18, tempo che le permette di conquistare il bronzo assoluto davanti alla spettatrice di lusso Antonella Palmisano. La prestazione le vale il terzo posto in Italia e il primo tra le under 23. Per Sofia, allenata da Massimo Passoni, una stagione spettacolare per lei che riesce a coniugare benissimo gli allenamenti con lo studio alla Bocconi di Milano

