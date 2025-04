Maria Sole tra i fischietti del campionato europeo femminile

Foto Aia Livorno, che ringraziamo per la disponibilità

“A Sole un grande in bocca al lupo da tutti i colleghi livornesi”. A dirlo sono gli arbitri livornesi, attraverso la propria pagina Fb, commentando la convocazione dell’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi per l’Uefa Women’s Euro 2025. “La preparazione al torneo – scrive l’associazione arbitri italiani della sezione di Livorno – prevede anche un corso per tutti gli ufficiali di gara selezionati, che si svolgerà presso la sede della UEFA poco prima dell’inizio della competizione”. Il campionato europeo femminile si terrà in Svizzera a luglio. Congratulazioni Maria Sole!

Condividi:

Riproduzione riservata ©