Matilde argento ai regionali Uisp di Solo Dance

Domenica scorsa nell’impianto coperto delle Fornaci la società di pattinaggio Pistoiese ha ospitato la fase Regionale UISP del Campionato di Solo Dance per le categorie Nazionali. Le tre atlete della polisportiva La Rosa Livorno che hanno preso parte a questo campionato, alla loro prima esperienza nella categoria, si sono ben difese dalle avversarie che praticano questa disciplina da molto più tempo. Nella categoria Cadetti Nazionale Solo Dance Faccin Matilde sale sul secondo podio vincendo una meritata medaglia d’argento. Nella categoria Juniores Nazionale di Solo Dance Pisano Anna arriva al quarto posto e nella categoria Seniores Nazionale di Solo Dance Russo Sara si classifica sesta. Ad accompagnare queste atlete il Maestro di Danza e Solo Dance Gabriele Gasperini. In contemporanea, nell’impianto coperto della Società Fly Roller Team a Fornacette, Ughi Chiara ha disputato il suo campionato regionale Uisp per la categoria Uga rosso Orsetti classe 2014 accompagnata dall’allenatrice Viola Barni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©