Matilde neo campionessa italiana di lotta libera under 15

Il suo allenatore Cicconofri: "Mati è una ragazza determinata con ampi margini di miglioramento, volenterosa e dedita al sacrificio". L'atleta del Gruppo Lottatori Livornesi si è meritata la convocazione in nazionale per i campionati europei

“Non me lo aspettavo anche se un po’ me lo sentivo. Ho sudato tanto per arrivare a vincere la gara”. A parlare è la livornese Matilde D’Addario, 14 anni, neo campionessa italiana di lotta libera under 15 categoria 58 kg (ad ottobre dello scorso anno ha vinto il titolo italiano under 13), titolo conquistato sabato 10 maggio al Palapellicone di Ostia. L’atleta del Gruppo Lottatori Livornesi si è meritata la convocazione in nazionale per i campionati europei che si svolgeranno a Caorle quest’estate. Orgoglioso di lei il suo allenatore Emiliano Cicconofri: “Mati è una ragazza determinata con ampi margini di miglioramento, volenterosa e dedita al sacrificio. Ha iniziato questo sport nel settembre 2023. Si allena sei volte a settimana, spesso combattendo anche con i compagni maschi del Gruppo”.

