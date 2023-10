Matteo conquista il bronzo all’Europeo di football americano

Matteo Lodovichi, livornese classe '88, giocatore della nazionale italiana di football americano, con la medaglia al collo, che ringraziamo per la disponibilità

Matteo Lodovichi: "Ho atteso questo momento per tanto tempo, non mi sono mai arreso, ho continuato a lavorare e finalmente ci sono riuscito. Ringrazio tutto le persone che mi sono state vicine in questi anni. Ora mi concentro sulla prossima stagione di Prima divisione con i Rhinos Milano per provare a rientrare in nazionale per i prossimi europei e per il mondiale in Germania nel 2025"

Matteo Lodovichi, livornese classe ’88, ha conquistato con la nazionale italiana il terzo posto al campionato europeo di football americano battendo la Svezia 6-27, a Goteborg il 29 ottobre, nella finale per il terzo e quarto posto dopo aver perso la semifinale in casa dell’Austria che ha poi vinto l’europeo, conquistato dall’Italia nel 2021, battendo la Finlandia. “Sono molto soddisfatto di questo risultato – commenta Matteo – perché ho atteso questo momento per tanto tempo, non mi sono mai arreso, ho continuato a lavorare e finalmente ci sono riuscito. Ne approfitto per ringraziare tutto le persone che mi sono state vicine in questi anni e che mi hanno sostenuto in questo percorso. Ora mi concentrerò sulla prossima stagione di Prima divisione con un nuovo percorso e una nuova squadra, i Rhinos Milano, e continuerò a lavorare per provare a rientrare in nazionale per i prossimi europei e per il mondiale in Germania nel 2025″. Grazie al terzo posto all’Europeo, la nazionale italiana ha ottenuto la permanenza nel gruppo A che consente, oltre a rimanere nelle migliori tre nazionali europee, di avere degli incroci favorevoli per le prossime qualificazioni ai prossimi europei.

