Matteo conquista la medaglia d’oro ai campionati italiani di tiro

Per l'arciere livornese della Compagnia Arcieri Livornesi “Dino Sani” allenato da Paolo Del Nista, è la settima medaglia d’oro in carriera, la quarta consecutiva. Panariello si è confermato il migliore nella categoria Visually Impaired 1 riservata agli atleti non vedenti che gareggiano nel tiro alla targa

E sono sette. Matteo Panariello accende un’altra stella nella volta celeste che sta a poco a poco componendo, successo dopo successo, medaglia dopo medaglia. Ai Campionati Italiani Targa Para Archery che si sono tenuti pochi giorni a Rovereto, infatti, l’arciere livornese ha conquistato la medaglia d’oro per la settima volta in carriera, la quarta consecutivamente. Panariello, che veste la maglia della Compagnia Arcieri Livornesi “Dino Sani” e che è allenato da Paolo Del Nista, si è confermato il migliore nella categoria Visually Impaired 1, riservata agli atleti non vedenti che gareggiano nel tiro alla targa. In questa disciplina, che purtroppo non è ancora stata inclusa nel programma dei Giochi Paralimpici, gli arcieri affrontano dapprima il turno di qualificazione (il cosiddetto ranking round) scoccando 72 frecce dalla considerevole distanza di 30 metri. Da quella medesima distanza si affrontano poi negli scontri a eliminazione diretta, attraverso il set system: ciascun arciere tira una volè da tre frecce, in modo alternato; al termine della volè, chi ottiene complessivamente il punteggio più alto guadagna due punti (in caso di pareggio, si ottiene un punto a testa). Vince l’arciere che raggiunge per primo i sei punti.

Panariello, detentore del record italiano e tutt’oggi campione mondiale in carica, si è piazzato primo nel turno di qualificazione, con un risultato, 404 punti, molto lontano da quello dei suoi diretti contendenti. Negli scontri diretti ha continuato a far bene, imponendosi in semifinale con un inequivocabile 6-0. La finale per l’oro lo ha visto affrontare l’esperta Loredana Ruisi, atleta degli Arcieri del Castello di Peschiera Borromeo. Panariello ha conquistato la prima, emozionante volè soltanto attraverso la terza, decisiva freccia, con cui ha centrato un perfetto 10. Superata l’avversaria anche nel secondo turno di tiri e portatosi sul 4-0, Matteo si è infine imposto con tre splendide frecce: tre 9, che restituiscono perfettamente la caratura di questo grande atleta.

