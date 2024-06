Matteo difende il titolo mondiale di dama

A Petal, nel Mississipi, a partire da domenica prossima verrà disputato il match nel quale Matteo Bernini dovrà difendere il suo titolo iridato, brillantemente conquistato nel 2022, contro il sudafricano Melikaya Nonyukela

Matteo Bernini, accompagnato dal caro amico Michele Borghetti, è in volo per l’America. Partenza alle 7 da Roma per Francoforte e da lì coincidenza col volo per Hattiesburg, nel Mississipi, vicinissimo a Petal, località dove sarà disputato, a partire da domenica prossima, il match nel quale Matteo Bernini dovrà difendere il suo titolo iridato contro il sudafricano Melikaya Nonyukela. Titolo mondiale, brillantemente conquistato nel 2022 contro un altro sudafricano, Lubabalo Kondlo. Il match si svolgerà al meglio delle 24 partite previste, al termine delle quali sarà proclamato vincitore chi ne avrà vinte di più. Questa volta, al contrario del 2022 quando Matteo era lo sfidante, in caso di parità nel risultato il titolo rimarrebbe a Matteo. Possiamo tranquillamente dire che è in volo per l’America il fior fiore del damismo mondiale e, in particolare, il biglietto da visita della città di Livorno, unica dei 5 Continenti a potersi vantare di avere ben 2 Campioni del Mondo, i citati Bernini e Borghetti.

Borghetti è riuscito per 4 volte nell’impresa, prima di decidere di prendersi una lunga pausa di riflessione per dedicarsi, soprattutto, all’insegnamento del gioco a tanti suoi allievi.

Campionati italiani Juniores – Il 22 giugno ad Aosta, ben 5 bimbi e bimbe della scuola di dama di Michele parteciperanno ai campionati italiani juniores: Andrea Palumbo che dovrà difendere il titolo nella categoria dagli 11 ai 13, lui che lo scorso anno, non ancora undicenne, vinse il titolo duplicando quello vinto l’anno precedente nella categoria under 10. Poi la piccola Annalisa Mazzoncini, alla sua prima esperienza damistica fuori Livorno, piena di entusiasmo e di passione. Infine i tre Damari, due sorelle e un fratello: Clara, Anna e Giulio. In due anni hanno riempito la loro casa di Coppe, frutto delle loro brillanti prestazioni.

Condividi:

Riproduzione riservata ©