Maurizio e Lorenzo Micheli terzi alla Regata Roma

Dagobah 2 di Micheli & Micheli dopo 5 giorni 14ore29m.59s.per complessive 596 miglia di navigazione si è classifica terza nella Regata Roma per due partita da Anzio il 13 aprile. “I due soci del CNL – spiega il presidente del circolo Guarnieri – se non avessero avuto nelle ultime miglia un black out dell’elettronica avrebbero molto probabilmente raggiunto il gradino più alto del podio. E’ stata una regata molto dura ma ne sono usciti alla grande e sono stati seguiti da terra da tantissimi soci attraverso il sistema di tracciamento elettronico fornito dalla App Yellowbrick. Teniamo a ricordare che Maurizio e Lorenzo Micheli con il loro Dagobah2 hanno vinto la classifica per armatori 2023 in classe D in base al punteggio ottenuto nelle singole regate Nazionali in quattro mari d’Italia(Pasqua Vela-Santo Stefano, 151 miglia-Punta Ala, La Lunga Bolina –Riva di Traiano ,Coppa Paesi Bassi-Argentario) vincendo quest’ultima sia di classe che in assoluto.

Riportiamo integralmente il diario di bordo di Dagobah2 che ci è stato inviato subito dopo l’arrivo. “Partenza con poco vento di direzione molto variabile. All’altezza di Ponza decidiamo di portarci più ad est e, sotto gennaker, riusciamo a superare tutte le barche della Roma x2 passando a Ventotene in terza posizione in reale. Dirigendosi a Lipari con venti leggeri, raggiunta Salina, con repentino cambio d’intensità, circa 25 nodi, manteniamo comunque una buona posizione. La via del ritorno, caduti in bonaccia per 5 ore a Salina, e trovando poi un ponente di 30 nodi con mare formato per 90 miglia, ci ha penalizzato, essendo l’Elan 310 piccola e non adeguata alla bolina con venti forti. Non riuscendo a mantenere un angolo stretto al vento con mare molto formato, siamo scesi più degli altri, finendo dentro la bonaccia sotto Ischia, ripresi da altre barche comunque abbiamo tenuto duro fino ad Anzio dove una perturbazione con forti groppi e grandine ci ha accompagnato fino all’ arrivo. Ci siamo messi in protezione con tormentina e tre mani di randa, stanchi , bagnati e infreddoliti siamo riusciti a tagliare il traguardo posizionandoci 3° in orc ed irc X2. Una regata dura che ci ha fatto conoscere i nostri limiti umani, renderci conto degli sbagli in certe situazioni, e testare i limiti del barchino, un buon insegnamento per alzare l’asticella e migliorarci. Ringraziamo tutti i gli amici del Circolo Nautico Livorno che ci sostengono sempre e ci spingono a dare sempre il massimo. Alla prossima”.

