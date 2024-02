Mauro trionfa nelle qualificazioni dei campionati italiani di Judo

L'atleta livornese dell'associazione Vento d'Oriente asd si è qualificato alla seconda fase dei campionati. Un plauso caloroso anche agli altri 7 atleti che pur non ottenendo la qualificazione hanno dimostrato un notevole impegno e spirito competitivo in questa loro prima esperienza. Degno di nota il secondo posto di Martina Pianezzoli e Andrea Pisaneschi

Il Vento d’Oriente Asd ha segnato un trionfo nel judo con l’eccezionale qualificazione di Mauro Persico, primo anno cadetto, per la seconda fase dei Campionati italiani. Policoro è la prossima tappa dove Mauro metterà alla prova le sue abilità contro avversari di alto livello. Un applauso caloroso va anche agli altri 7 atleti dell’associazione che hanno partecipato alle qualificazioni il 3 febbraio a San Vincenzo. Pur non ottenendo la qualificazione, i ragazzi hanno dimostrato un notevole impegno e spirito competitivo in questa loro prima esperienza. Degno di nota il secondo posto di Martina Pianezzoli e Andrea Pisaneschi. Lo staff tecnico è orgoglioso per tutti gli atleti. Grazie al loro straordinario contributo, il Vento d’Oriente Asd ha ottenuto il primato come società toscana, sottolineando l’importanza della dedizione e dell’unità nel perseguire gli obiettivi sportivi.

