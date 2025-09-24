Medaglia d’argento per l’otto Under 18 del Tomei al Lago di Pusiano

Weekend ricco di successi per il canottaggio livornese in occasione del Campionato Italiano di Società, del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti e del Trofeo delle Regioni

Weekend ricco di successi per il canottaggio livornese sul Lago di Pusiano, in occasione del Campionato Italiano di Società, del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti e del Trofeo delle Regioni. In evidenza il GS Vvf Tomei, che ha conquistato importanti piazzamenti, confermando la tradizione della città nel panorama remiero nazionale.

Campionato Italiano di Società: Argento per l’otto Under 18

La prestazione più brillante è arrivata dall’otto Under 18 targato Tomei, che ha conquistato un prestigioso secondo posto, alle spalle solo del fortissimo equipaggio delle Fiamme Gialle. A bordo dell’ammiraglia livornese: Riccardo De Girolamo Vitolo, Gabriele Langella, Tommaso Spagnoli, Diego Caruso, Matteo Gentini, Nicola Lazzerini, Jacopo Galanti, Leonardo D’Alessio e Massimo Mariotti al timone. Una prova di forza, senza mai mettere in discussione l’argento, che rinnova la tradizione livornese nella specialità regina del canottaggio. Nelle gare di qualificazione individuali del campionato, Marta Ceccatelli ha chiuso al settimo posto nella categoria Under 18, mentre Giulia Persico ha ottenuto il sesto posto tra gli Over 17.

Meeting Nazionale Allievi e Cadetti: Oro per Mariotti e Vannucci

Ottime le prove anche nelle categorie giovanili del Meeting Nazionale Allievi e Cadetti, dove spiccano Massimo Mariotti e Mattia Vannucci, entrambi vincitori di una medaglia d’oro. Mariotti si è imposto nel singolo 7.20 allievi C, mentre Vannucci ha trionfato nel singolo allievi C. I due hanno poi conquistato insieme anche un bronzo nel doppio allievi C, completando un weekend da incorniciare. Medaglia di bronzo anche per Christian Lari nel singolo cadetti maschile, a coronamento di una prestazione in costante crescita.

Tra gli altri risultati:

Atena Agamennoni e Noemi Lari, quinte nel doppio allievi B2 femminile

Vittoria Scavone sesta e Annaluna Marconcini settima nel singolo allievi B2 femminile

Vittoria Marconcini sesta nel singolo allievi C femminile

Adele Ceccatelli e Diana Dalla Valle, seste nel doppio cadetti femminile

Due senza cadetti maschile (equipaggio misto con Christian Lari e Giulio Rossetti Bartoli): quinto posto

Quattro di coppia cadetti femminile (equipaggio misto con Cavallini, Ceccatelli e Dalla Valle): quinto posto

Quattro di coppia allievi B2 femminile (misto con Noemi Lari, Vittoria Scavone, Atena Agamennoni e Ginevra Occhipinti): quarto posto

Trofeo delle Regioni: Lari protagonista nel quattro senza

Nel Trofeo delle Regioni, ottima prova del livornese Christian Lari, autore di una brillante performance nel quattro senza che gli ha portato un argento al collo, mentre arrivano quarti posti per Adele Ceccatelli, Diana Dalla Valle e Mattia Vannucci. Settimo posto, infine, per Massimo Mariotti nel singolo.

Partecipazione del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco

Il Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco ha così contribuito alla crescita e alla formazione degli atleti impegnati nelle varie categorie con grande soddisfazione per i tecnici societari.

Un movimento in salute

I risultati del weekend di gare sul Lago di Pusiano confermano l’ottimo stato di salute del canottaggio livornese, capace di ottenere risultati di rilievo sia tra i più giovani che nelle categorie agonistiche. Il lavoro di società come il Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco Tomei rappresentano un esempio virtuoso di sport, crescita e passione per il remo.

