Nasce il Pielle Store per i tifosi biancoazzurri

Fiero ed orgoglioso il presidente Farneti: “Ancora non ci credo; uno store ufficiale è un asset che possono vantare pochissimi club, anche in A2. Stiamo cercando di crescere step by step e questa ne è l’ulteriore dimostrazione”

Si è svolta mercoledì 6 settembre, sotto i portici di via Cogorano 6, l’inaugurazione ufficiale del nuovo Pielle Store, iniziativa promossa dal club del presidente Francesco Farneti in collaborazione con la casa editrice Sillabe. Sugli scaffali il merchandising ufficiale griffato dallo sponsor tecnico Macron – proprio accanto al corner amaranto riservato all’Unione Sportiva Livorno 1915 -, articoli per il tempo libero, gadgets di ogni tipo e specie, souvenirs e anche una maglia dedicata all’argentino Chiarini.

Da mercoledì 6 settembre il Pielle Store si aggiungerà ai tanti punti Vivaticket presenti in città e al quartier generale della concessionaria Romei Auto (domani mattina aperta dalle 10 alle 12:30) per la sottoscrizione degli abbonamenti e durante il campionato per la vendita dei biglietti.

