Niccolò e Emiliano conquistano la cintura nera II Dan

Con grande soddisfazione da parte del Direttore Tecnico Sportivo Luca Aiello e del coach Francesco Aidone, gli atleti del Kodokan 1990 di Livorno Niccolò Fiocchi e Emiliano Rizzo hanno conseguito questo importante traguardo della loro carriera sportiva superando gli esami alla presenza della Commissione Regionale Toscana

Sabato 16 dicembre Niccolò Fiocchi e Emiliano Rizzo hanno conseguito un importante traguardo della loro carriera sportiva superando gli esami alla presenza della Commissione Regionale Toscana. I ragazzi, con grande soddisfazione da parte del Direttore Tecnico Sportivo Luca Aiello e del loro coach Francesco Aidone, che li ha accompagnati e supportati in questo impegnativo percorso, hanno ottenuto con determinazione questo risultato a conferma della professionalità e della passione che distingue i Judoka di viale Petrarca. Domenica 17, a Riotorto (Piombino), al Campionato Regionale Toscana dove si sono sfidati sui tatami di gara quasi duecento agonisti provenienti da tutta la regione, gli atleti del Kodokan 1990 Livorno Sez. Judo Bragagni Davide cat. Junior 66kg si è classificato sul primo gradino del podio dopo aver vinto la finale contro il suo compagno di squadra Emanuele Quedrotti Junior 66kg. Quest’ultimo si era aggiudicato la semifinale vincendo per strangolamento per poi perdere, sullo scadere del tempo regolamentare, la finale per Ippon subito dal Bragagni. L’atleta Aidone nella cat. Senior 81 kg vince la semifinale perdendo poi la finale contro il Judoka Matteo Mazzi. Secondo gradino del podio nella giornata anche per l’agonista Tommaso Borchi nella cat. ES B 42 kg.

