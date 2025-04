Nicola vince la Vivicittà e il suo tempo è tra i primi 10 d’Italia

Nicola Baiocchi dell'Atletica Livorno, che ringraziamo per la disponibilità, durante la gara di stamattina

Oltre 300 arrivati al campo scuola stamattina per la 10 km competitiva della 41esima edizione della Vivicittà di Livorno (QUI TUTTI I RISULTATI). A trionfare sono stati, per gli uomini, il livornese Nicola Baiocchi e per le donne Merylin Mazzotta. Nicola, corridore dell’Atletica Livorno, con il tempo di 00:31:51 è inoltre entrato tra i primi dieci classificati sui 45.000 allineati al via dalla manifestazione podistica organizzata dall’Uisp in 39 città italiane e 3 all’estero, tra Francia e Bosnia. Congratulazioni!

I PRIMI DIECI CLASSIFICATI (tempo compensato, classifica fornita in un comunicato stampa Uisp che ringraziamo)

Medkafou Youssef Saint Ouen 00:30:42

Brunier Lorenzo Aosta 00:30:55

Di Basilico Francesco Pescara 00:31:07

Proment Loic Aosta 00:31:17

Boni Roberto Reggio Emilia 00:31:21

Eddami Ahmed Rimini 00:31:25

Farcoz Massimo Aosta 00:31:36

Baiocchi Nicola Livorno 00:31:51

Dell’Orefice Lorenzo Pescara 00:31:53

Nikolli David Salice Terme (Pv) 00:31:57

Condividi:

Riproduzione riservata ©