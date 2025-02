Noemi convocata agli allenamenti giovanili federali di pattinaggio

Un riconoscimento che premia il talento, la grinta e la passione che Noemi ha per questo sport

Arrivata come un fulmine a ciel sereno la convocazione di Noemi Pallavicini, 11 anni, della Asd Circolo arci La Cigna di Livorno, alla convocazione per gli allenamenti giovanili federali di pattinaggio artistico su indicazione del commissario tecnico della Fisr Fabio Hollan. La giovane pattinatrice parteciperà il 7 marzo presso il palazzetto di Coverciano a Firenze nella specialità libero.Occasiine importante per Noemi e la sua allenatrice Peralta Diletta, che negli anni è riuscita a farle conquistare diversi titoli regionali, nazionali e internazionali. Un riconoscimento che premia il talento, la grinta e la passione che Noemi ha per questo sport, dando lustro alla nostra Società, che da sempre sforna ottimi atleti a livello nazionale.

