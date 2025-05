Noemi e Giulia all’Artistico International Series 2025

Tutta la società manda un grosso in bocca a lupo a Noemi e Giulia per questa bellissima esperienza

Nove giorni di grande spettacolo nell’impianto sportivo Palapikelc di Opicina a Trieste che ospiterà la competizione internazionale di pattinaggio del Artistic International Series 2025 specialità libero, solo dance e coppie. Ventisette le nazioni partecipanti che si uniranno all’Italia per rendere la competizione ancora più prestigiosa a livello tecnico e coreografico. Per la società livornese del Circolo La Cigna sono due le atlete che hanno staccato il pass per la partecipazione a questa grande manifestazione. Le atlete sono: Noemi Pallavicini classe 2014 e Giulia Orlova classe 2013. Due bravissime atlete che con il loro impegno, tenacia e dedizione a questo sport si sono aggiudicate questa speciale occasione. Saranno accompagnate dalla propria insegnante Diletta Peralta che segue con dedizione i progressi e gli allenamenti giornalieri delle due atlete. Tutta la società, staff tecnico e staff dirigenziale manda un grosso in bocca a lupo a Noemi e Giulia per questa bellissima esperienza.

Condividi:

Riproduzione riservata ©