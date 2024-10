Noemi e Giulia brillano al Trofeo delle Regioni

Ancora successi per la A.s.d Circolo La Cigna al Trofeo delle Regioni, il classico appuntamento della federazione riservato alle categorie giovanissimi ed esordienti tenutosi a Montebelluna Treviso. A questa manifestazioni nazionale erano presenti i migliori atleti di ciascuna regione, provenienti da tutta Italia. Quattro giorni di grande spettacolo che hanno regalato ai presenti al palazzetto un pattinaggio di alto livello. Nella categoria esordiente A specialità libero scendeva in pista Pallavicini Noemi dopo una performance quasi perfetta e un ottimo punteggio si guadagnava la medaglia di bronzo. Nel solo dance Noemi si mette al collo una medaglia di bronzo dopo aver incantato il pubblico presente con il suo pattinaggio elegante e armonioso. Arriva il momento della nostra bravissima Giulia Orlova per la categoria esordiente B. Presa un po’ dall’emozione e qualche errorino di troppo non riusciva a far vedere realmente il suo grande potenziale, ma noi sappiamo quanto vale e alla prossima occasione lo dimostrerà. Le due atlete del A.s.d Circolo La Cigna hanno inoltre contribuito con i propri risultati alla vittoria da parte della Toscana al Trofeo delle Regioni 2024, davanti a Veneto e Friuli Venezia Giulia. Complimenti a Noemi e Giulia da parte di tutta la Società e grande soddisfazione arriva in particolar modo dalle loro insegnanti Peralta Diletta per il libero e Panfilova Viktoriya per il solo dance.

