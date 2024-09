O R G O G L I O S I di te Chri! Il canoista livornese chiude la finale olimpica al 7° posto

Nella foto tratta da Rai 2 il respirone prima della partenza. Scorrete verso destra per aprire tutte le foto, ringraziamo gli amici per la disponibilità

Il canoista livornese, alla sua prima paralimpiade, chiude 7° la finale con il suo miglior crono 43' 21''. Babbo Roberto: "Sì, la sua medaglia d'oro l'ha già vinta. Appuntamento alla prossima stagione e, magari, tra quattro anni a Los Angeles"

Comunque O R G O G L I O S I di te Chri. Il canoista livornese Christian Volpi, 26 anni a novembre, alla sua prima paralimpiade, chiude 7° la finale di Kayak Single 200m | KL con il suo miglior crono di 43′ e 21”. “E’ stata una gara tirata fino all’ultimo – spiega il padre Roberto a caldo, che ringraziamo per la disponibilità – Non scordiamoci che Christian ha bruciato le tappe. E’ arrivato ad una performance del genere, ovvero gareggiare in una finale olimpica, in pochi anni di allenamento. Sì, la sua medaglia d’oro l’ha già vinta. Appuntamento alla prossima stagione e, magari, tra quattro anni a Los Angeles”.

Terzo in semi finale

Christian ce l’ha fatta. Poco prima delle 10.30 è sceso in acqua nella semi finale di Kayak Single 200m | KL. Dopo una falsa partenza da parte del brasiliano ha ritrovato subito la concentrazione. Al secondo via è scattato subito fortissimo rimanendo attaccato ai primi due per poi perdere leggermente terreno e chiudere, stremato, al terzo tempo con 44′ e 31”. Che vuol dire finale olimpica. Cosa hai fatto ragazzo. Bravissimo.

Christian c’è! E’ in semi finale (6 settembre)

Christian Volpi stamattina è sceso in acqua per il suo debutto olimpico (Kayak Single 200m | KL) conquistando la semifinale. E domattina classificandosi nei primi tre accederà alla finale, in programma sempre domani 7 settembre, che gli permetterà di andare a caccia dell’oro olimpico. Il 25enne livornese (26 a novembre), atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa, ha gareggiato con le unghie celesti 0 5 8 6 e tricolori.

A supportare Christian, oltre alla famiglia, ci sono i suoi più cari amici arrivati a Parigi per fare un tifo sfrenato con bandiere, magliette e striscioni. Bellissima la foto di gruppo, inviataci dopo la batteria di stamattina con al centro proprio Christian, che ritrae tutti, ma proprio tutti: genitori, amici e fratelli. Bravi ragazzi! Continuate a tifare per il vostro atleta “dal cuore amaranto vestito da un body azzurro”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©