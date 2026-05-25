Oceanman, Fabio Donati conquista un’altra finale mondiale

Il 68enne livornese porta per la quarta volta consecutiva Livorno ai vertici del nuoto in acque libere primeggiando tra 800 atleti provenienti da 50 nazioni. Neanche 24 ore dopo è poi tornato in acqua conquistando il 2° posto al miglio marino FIN

Il 23 maggio, a Cattolica, si è svolta una delle gare di qualificazione alla finale mondiale di nuoto in acque libere del circuito Oceanman, nella distanza sprint di 2000 metri. Sulla Riviera Romagnola si sono sfidati circa 800 atleti provenienti da 50 nazioni, in una competizione di altissimo livello che conferma Oceanman come uno degli appuntamenti più importanti del panorama mondiale delle acque libere. Tra i partecipanti anche il livornese Fabio Donati, atleta master di 68 anni, che ha conquistato con determinazione il pass per la sua quarta finale mondiale consecutiva nel circuito Oceanman. Un risultato di grande valore sportivo e umano, che premia costanza, impegno e passione. La finale mondiale 2026 si svolgerà a dicembre nella Repubblica Dominicana, tappa conclusiva di un circuito che attraversa i continenti e riunisce i migliori atleti del mondo. Donati, atleta master del DLF Livorno, si allena abitualmente ad Ardenza, con base al Circolo Nautico del Gabbiano di Livorno, portando così anche la città di Livorno tra le realtà rappresentate in campo internazionale. Un percorso di sport e dedizione che continua a dare lustro al territorio livornese e a testimoniare come la passione per il mare possa trasformarsi in risultati di livello mondiale. Ma non finisce qui perché Fabio, mai domo, a distanza di meno di 24 ore dalla gara nell’Adriatico ha partecipato al miglio marino, gara FIN, nelle acque del Tirreno che si è svolta proprio a Livorno piazzandosi al secondo posto. Una bella prova di resistenza alle quali ormai ci a abituato.

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