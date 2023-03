Off The Dock, il Garagolo incorona Re e Regine delle onde. I risultati

Le foto sono state gentilmente concesse da Radical Factory e sono a cura di Andrea Dani e Lorenzo Amore Bianco che ringraziamo per la disponibilità

Una lunga giornata che ha visto battersi alcuni tra i migliori surfisti e bodyboarder italiani, in una bellissima giornata di sole e belle onde. Le finali si sono svolte a metà pomeriggio, con onde, seppur peggiorate per colpa del forte maestrale, pur sempre divertenti

La prima edizione della Off The Dock, gara di surf e bodyboard aperta a tutti e organizzata da Radical Factory, si è svolta mercoledì 15 marzo allo spot Garagolo, a Caletta di Castiglioncello. Una lunga giornata che ha visto battersi alcuni tra i migliori surfisti e bodyboarder italiani, in una bellissima giornata di sole e belle onde. Le finali si sono svolte a metà pomeriggio, con onde, seppur peggiorate per colpa del forte maestrale, pur sempre divertenti. I finalisti per la categoria surf maschile sono stati Vittorio Gazzarri, Filippo Eschiti, Gianluca Tognotti e Francesco Lazzarini. Una finale combattuta che si è conclusa col seguente podio: 1° Francesco Lazzarini, 2° Filippo Eschiti, 3° Gianluca Tognotti.

Per quanto riguarda la categoria femminile, quest’anno erano 3 le ragazze iscritte, che si sono sfidate in una singola heat decisiva, conclusasi con la vittoria della giovane surfista locale Erica Rosso, seguita da Giulia Tinelli e Francesca Lari.

Per la categoria bodyboard, emozionante finale che si è conclusa con il giovane livornese Alessandro Picchi al primo posto, seguito dal romano Genesio Ludovisi, e in terza posizione il veterano Fabio Michelazzi. Premio miglior manovra va a Simone Macera per il Bodybord ed a Filippo Eschiti per il surf.

Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor coinvolti: PianoB CraftBar, Pride bodyboard, Twinsbros surfboards, Surf Cove e Shapehouse, CSEN Massa-Carrara e FISA salvamento acquatico. Disponibile da stasera sul canale YouTube di Radical Factory un cortometraggio di Gianluca Prosperi.

