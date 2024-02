Oggi al PalaMacchia la Pielle sfida le “api” di Fiorenzuola (palla a due alle 18)

Nuovo appuntamento al Pala Macchia per la Caffè Toscano Pielle Livorno che domani (domenica 4 febbraio) alle 1 sfiderà i Fiorenzuola Bees ospiti in via Allende.

La formazione biancoblù è reduce da quattro successi consecutivi che hanno permesso a Campori e compagni di prendersi di nuovo il primo posto in classifica, seppur in coabitazione con Herons e Libertas. Un momento molto positivo del campionato per i biancoblù che vogliono certamente allungare il proprio filotto vincente, in particolare davanti al proprio pubblico.

Avversario di turno sono i Fiorenzuola Bees di coach Dalmonte; la società gialloblù, nella scorsa stagione, ha conquistato il pass per la Serie B Nazionale superando allo spareggio la Virtus Imola con un secco 0-3.

Il punto di riferimento offensivo della squadra è senza dubbio Emir Sabic, 26enne croato reduce da una stagione produttiva al Cedevita Junior, squadra dove ha maturato anche tutto il percorso giovanile. A Zagabria, Sabic viaggiava a 8 punti di media nel massimo campionato croato e anche una volta arrivato in Italia ha fin da subito mostrato tutto il proprio valore. La sua arma principale, da guardia pura, è sicuramente il tiro da fuori. Altro giocatore importante, per la categoria e per i Bees, è Jacopo Preti, ala-grande (ma che gioca pure minuti da centro) con un ottimo tiro da 3 punti e che due anni fa vinse la Serie B da assoluto protagonista con la maglia della Juvi Cremona. Quest’ultimo è tra i confermati del roster gialloblù assieme a Federico Ricci (altro tiratore interessante), Re, Giacchè e Biorac. Tra i nuovi innesti, l’ex Faenza Voltolini (attualmente infortunato), il lungo Seck e l’esterno Bottioni.

A livello di caratteristiche, Fiorenzuola è squadra perimetrale con tanti tiratori di “striscia”. Sotto canestro non ci sono pivot vecchio stampo ma tutti giocatori atletici e dinamici, oltre a un giocatore come Preti che fa del tiro dall’arco la propria specialità. Qualche centimetro in meno, quindi, rispetto a tante altre squadre, ma un roster pimpante, fresco e con pochi punti di riferimento.

Interessantissimo, inoltre, l’impatto di Niccolò Venturoli, tiratore mancino con un passato a Crema e assoluto protagonista del blitz firmato una settimana fa a Cassino assieme a Giacchè, Preti, Ricci.

La prevendita, come ogni giornata, è proseguita a ritmo spedito e verrà sfondata nuovamente quota 2000 presenti. Il sesto uomo è pronto a spingere la squadra verso la vittoria.

