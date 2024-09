Oggi è il giorno del debutto di Christian alle paralimpiadi

La mano del 25enne livornese (26 a novembre) intrecciata a quella della fidanzata Chiara anche lei con le unghie pronte per l'occasione; gli amici a Parigi per tifare Christian

La specialità che lo vedrà impegnato è Kayak Single 200m | KL2. Alle ore 10.10 le qualifiche per la finale. Gli amici sono arrivati a Parigi per tifarlo da vicino

Christian Volpi, 26 anni a novembre, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della Difesa, è pronto a scendere in acqua per il suo debutto olimpico. Gareggerà con le unghie celesti 0 5 8 6 e tricolori. La specialità che lo vedrà impegnato è Kayak Single 200m | KL2. Alle ore 10.10 le qualifiche; il primo accede alla finale di sabato mattina, mentre i restanti dovranno disputare le semi finali. Christian, cuore amaranto vestito da un body azzurro, non sarà solo. A supportarlo ci saranno i suoi più cari amici arrivati a Parigi per fare un tifo sfrenato con bandiere, magliette e striscioni.

