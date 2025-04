Okinawate Livorno e Vento D’oriente Dojo alla gara di karate

Spalti gremiti e almeno 200 iscritti. Ci siamo presentati con 7 atleti. La campionessa toscana Chiara Cantini con Naifanchin conquista il primo primo posto. La neo campionessa Sara Petrucci cede il titolo con il secondo secondo posto. Nicola Benenati si aggiudica il podio e sale al terzo posto. Tutto il podio è livornese nella categoria Over Maschile e Femminile cinture inferiori. Il neo vice campione Roberto Cara conquista il secondo secondo posto con Wankan dopo uno spareggio all’ultimo respiro per il secondo e terzo posto con avversari di grande caratura nella categoria cinture Marroni Maschile. Okinawate Karate antico Livorno conquista inoltre tre quarti posti con gli atleti Lessi Orlando, Michele Mastrosimone e Mirco Brondi. “Ringraziamo tutti gli atleti e gli organizzatori per questa bellissima manifestazione sportiva. Un altro bel successo per Okinawate Livorno e Vento D’oriente Dojo Livorno”.

