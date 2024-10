Open day della scuola di scacchi Carlo Falciani al museo di storia

Sabato 5 ottobre sarà una giornata di festa interamente gratuita che si svolgerà nell’aula bianca e di botanica gentilmente messe a disposizione dal museo. Le lezioni vere e proprie inizieranno sabato 12 ottobre e termineranno il secondo sabato di giugno

Sabato 5 ottobre si svolgerà l’Open day della scuola di scacchi Carlo Falciani al museo di storia naturale. Una giornata di festa interamente gratuita che si svolgerà nell’aula bianca e di botanica gentilmente messe a disposizione dal museo con la possibilità di giocare e divertirsi fino a un massimo di 30 bambini e ragazzi a turno. Cominceranno infatti i più piccoli, dai 6 ai 10 anni, dalle 16 alle 17.20. Alle 17.20 è prevista una merenda offerta dall’ASD Livorno scacchi in collaborazione con i genitori. Alle 17.30 fino alle 19 saranno protagonisti i ragazzi più grandi, dagli 11 ai 18 anni. La grande novità di quest’anno è la presenza al museo anche della scuola agonistica, che tante soddisfazioni sta dando a Livorno. Ricordiamo i due titoli italiani di Greta Viti e il titolo di vice campione di Edoardo Fulgentini, che però saranno assenti sabato perché impegnati a Palermo a difendere i colori toscani nel trofeo Coni. Sarà presente invece la squadra che ha recentemente conquistato il titolo regionale under 12 e gli altri agonisti. Gli scacchi sono un gioco di alto valore educativo e sono molto indicati per prevenire e contrastare le dipendenze dal telefonino, giochi elettronici e giochi d’azzardo, molto frequenti nella fascia di età delle scuole secondarie. La partecipazione è aperta a tutti senza obbligo di prenotazione. Saranno presenti gli istruttori Marco Ceccarini, Roberto Corso, Ennio Politi e Andrea Raiano. Durante la giornata sarà consegnato un premio speciale alla carriera al maestro Andrea Raiano da parte del comitato toscano della FSI. Le lezioni vere e proprie inizieranno sabato 12 ottobre e termineranno il secondo sabato di giugno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©