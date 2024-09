Oro ai campionati italiani per il 4 senza Under 18 del Tomei

Questo fine settimana si sono svolti a Corgeno (Varese) i Campionati Italiani di Società di canottaggio. Il GS Vvf Tomei ha colto un importante risultato, portando il 4 senza Under 18 sul gradino più alto del podio. L’equipaggio composto da Gabriele Langella, Matteo Gentini, Diego Caruso e Riccardo De Girolamo Vitolo ha imposto fin da subito il ritmo alla gara sfoderando una palata agile ed elastica, senza sbavature e molto redditizia. Gli avversari del Cerea di Torino e di Gavirate, partiti con il pronostico favorevole, hanno cercato fino all’ultimo di rinvenire sui livornesi, talvolta ingaggiando dei veri e propri punta-punta, ma per loro non c’è stato niente da fare e il Tomei, alla fine, è riuscito addirittura ad incrementare il vantaggio. Il merito va anche al giovane tecnico Edoardo Benini che in pochi mesi è riuscito ad amalgamare un equipaggio competitivo, facendo della tecnica di voga e della motivazione i veri punti di forza. Altro importante podio è stato raggiunto dal 4 di coppia over 18 guidato dall’inossidabile Emiliano Ceccatelli e composto anche da Enrico Sabatini, Alberto Magagnini e Jacopo Giusti, che ha chiuso i duemila metri del percorso al secondo posto cedendo acqua solo al forte equipaggio del Rowing Club Genovese. Un risultato comunque di rilievo in un panorama di team competitivi che hanno provato fino in fondo ad aggiudicarsi la regata. Quarto posto invece per il 4 con composto da Claudio Cecconi, Jacopo Galanti, Alessio Melosi e Martelli Mauro Tim. Adele Ceccatelli. Buoni piazzamenti anche per Giulia Persico, Alessandro Dalla Valle, Irene Trastullo e Jacopo Galanti nel Singolo che hanno dimostrato progressi confortanti per gli impegni futuri. Si è svolto anche il Meeting Nazionale Giovanile nel quale hanno potuto partecipare i giovani canottieri Tomei dimostrando determinazione, insieme alla voglia di crescere e conquistando 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo, questi i protagonisti:

– Singolo 7,20 allieve B2 Adele Ceccatelli Argento

– Singolo cadetti Leonardo D’Alessio Bronzo

– Singolo e doppio Allieve C Diana Dalla Valle Bronzo e Argento

– Quattro di coppia e doppio allievi C Misto Firenze Christian Lari Oro

– Quattro di coppia cadette misto Limite Marta Ceccatelli Bronzo

– Piazzamenti vicini al podio e prestazioni in crescita per Vittoria Marconcini, Di Fraia Nicholas, Massimo Mariotti, Mattia Vannucci, Vittoria Scavone, Annaluna Marconcini. Infine si è svolto il Trofeo Giovani fra rappresentative regionali dove Diana Dalla Valle ha conquistato un argento nel Quattro di coppia allieve c, Marta Ceccatelli un Argento nel Quattro di coppia cadette, Leonardo D’Alessio e Nicholas Di Fraia un bronzo nell’ otto cadetti. Si corona così una stagione estiva colma di successi per il GS Vvf Tomei con la soddisfazione dei tecnici, dirigenti e famigliari dei ragazzi che non dormiranno di certo sugli allori avendo già convocato una riunione per gli impegni futuri.

