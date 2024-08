Oro e bronzo per Enrico e Alberto alla Coupe de la Jeunesse di canottaggio

I due canottieri livornesi del VVF Tomei facevano parte dell'Italia U19: Enrico Sabatini ha vinto un oro e un bronzo nel quattro senza maschile, mentre Alberto Magagnini ha vinto due bronzi con l’otto maschile

Risultato eccezionale per l’Italia Under 19 a Racice, sulla Labe Arena in Repubblica Ceca. Gli azzurrini di canottaggio, infatti, si assicurano la vittoria del trofeo della Coupe de la Jeunesse, davanti a Gran Bretagna e Francia. Importante il contributo dato dai due canottieri del Tomei presenti nella squadra italiana. Il quattro senza maschile di Gabriele Talamona (AC Monate), Enrico Sabatini (VVF Tomei), Mauro Germani (SC Adria 1877) e Alessandro Binda (AC Monate) ha conquistato un oro e un bronzo nelle due giornate di regata, mentre l’otto maschile di Vilmos Benzcur (AC Monate), Federico Bordo (Rowing Club Genovese), Fabio Sclafani (AC Monate), Alberto Magagnini (VVF Tomei), Lodovico Treccani Degli Alfier (Rowing Club Genovese), Domagoj Saban (SC Adria 1877), Matteo Pozzobon (Rowing Club Genovese), Romeo Schirinzi (SC Sampierdarenesi) e Morgana Maroni (AC Monate, timoniera) ha chiuso la coppa con due medaglie di bronzo. Soddisfazione del Tomei per questi importanti risultati ottenuti dai due canottieri alla prima uscita in campo internazionale, mentre allo Scolmatore continua la preparazione per i prossimi Campionati Italiani di Società.

Condividi:

Riproduzione riservata ©