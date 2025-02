Ottimi risultati per gli atleti della Senshi Judo al Trofeo Leonardi e al Memorial Lorenzoni

Il weekend del 22 e 23 febbraio è stato denso di soddisfazioni per gli atleti della palestra Senshi Judo Livorno che hanno partecipato a due importanti competizioni interregionali presso il palazzetto dello sport di Camaiore. Sabato 22 febbraio i giovani atleti Mattia Liparulo e Emma Cicero hanno fatto il loro debutto al “37° Trofeo Stefano Leonardi“. Nonostante l’emozione della loro prima gara come Esordienti A, entrambi si sono distinti sul tatami conquistando il terzo posto nelle rispettive categorie di peso. Un risultato significativo che testimonia il loro impegno, pur con qualche inevitabile incertezza dovuta all’inesperienza e all’emozione. Domenica 23 febbraio è stata invece la volta degli atleti più giovani delle categorie pre-agonisti che hanno partecipato al “22° Memorial Marino Lorenzoni” ottenendo ottimi risultati. Per la categoria Ragazzi Elena De Giovanni ha conquistato un meritato secondo posto, dimostrando capacità e notevolevolontà di combattere sul tatami. Per la categoria Fanciulli, primo gradino del podio per Leonardo Berti e Iacopo Franceschin, mentre Gabriele Franceschin ha ottenuto una medaglia d’argento. Nella categoria Bambini le piccole atlete Gaia Berti e Matilde Liparulo hanno vinto due medaglie d’oro, grazie alla loro determinazione nelle azioni. Anche i più piccoli, della fascia 4/5 anni, rappresentati da Alice Sturniolo e Giulio Gallo, anno 2020, hanno avuto la possibilità di gareggiare, conquistando entrambi il primo gradino del podio. Emozionante vedere questi due piccoli judoka con al collo la loro prima medaglia d’oro vinta su un tatami da gara. Questi risultati hanno regalato ai piccoli atleti una preziosa esperienza di crescita e consapevolezza delle proprie capacità e il week-end si è concluso all’insegna del divertimento e della condivisione, sottolineando l’importanza dello sport come veicolo di amicizia e valori positivi. Soddisfatti i tecnici della Senshi Judo Livorno Monica Iacorossi e Federico Cappagli in quanto questi giovani judoka in gara hanno dimostrato un buon livello di preparazione sia tecnica che mentale, soprattutto se rapportato alla loro giovane età. “È da questi giovani sportivi che si svilupperanno i nuovi agonisti dei prossimi anni ed è per questo che la Società investe molte energie su di loro e li segue con percorsi motori e di gioco specifici mirati a sviluppare le potenzialità del judo” ha sottolineato Monica Iacorossi, ex atleta di livello internazionale del C.S. Carabinieri Roma.

