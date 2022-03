Ottimi risultati per la Livorno Danza

Strepitosi risultati per gli atleti della società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi a. s. d. nelle danze street dance e Performing Art

Strepitosi risultati per gli atleti della società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi a. s. d. impegnati al palasport di Castellanza (Varese) nelle danze street dance e Performing Art. Doppio oro per Matteo Becherini (foto) nel Modern e show Dance categoria adult. Doppia medaglia d’argento per Emma Gallupi categoria Children 8 -12 anni nello street dance show e Hip hop.

Risultati hip hop singolo

13-14 classe B

2′ per Stella Rizzelli

3′ Nicole Boldrini

6’posto Marta Florio

15-16 B

3’posto Aurora Volpi

6’Giulia Ferretti

Over 17 CLASSE C

3’Migone Francesca

Over 17 B

4’posto Matteo Becherini

HIP HOP MASCHILE CLASSE UNICA

1’posto Francesco Meucci

3’posto Francesco Benucci

7’posto Luca Sommati

(tutti nella foto)

Risultati hip hop duo

13-14 B

1’posto Rizzelli S.. Florio M

15-16 B

4’posto Volpi Aurora.. Panicucci Dafne

Adult maschile categoria unica

1′ posto Francesco Benucci e Francesco Meucci.

Ottima performance per Viola Fiorentini, Dafne Chelli e Lucrezia Coppedè che si fermano alla semifinale.