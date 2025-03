Ottimi risultati per La Stella ai campionati regionali di pattinaggio

Lo scorso weekend sabato 1 e domenica 2 marzo si sono tenuti, al palazzetto dello sport di Maliseti, i Campionati Regionali Fisr di obbligatori che hanno visto scendere in pista atleti di ogni categoria provenienti da tutta la Toscana. Tra questi le pattinatrici della società La Stella di Livorno si sono distinte in ogni esercizio di gara portando a casa degli splendidi risultati. Nella categoria Esordienti Regionali B, Mia Ariel Frati è salita sul terzo gradino del podio mettendosi al collo la medaglia di bronzo, e nella stessa categoria si è piazzata ad un ottimo quinto posto la pattinatrice Mattia Mali Sviato. Ma non è finita qui. L’atleta Lara Pennacchia, nella categoria Divisione Nazionale C ha eseguito un’ottima performance di gara ottenendo la medaglia d’oro di campionessa regionale Fisr. La pioggia di titoli e medaglie continua con la categoria Cadetti dove Anna Grossi, vincitrice della World Cup 2024, ha riconfermato la sua bravura in questa disciplina conducendo la gara e confermandosi Campionessa regionale Fisr, e con lei in categoria anche Nina Succi ha ottenuto un brillante sesto posto. Ultima a scendere in pista Viola Menicagli che nella categoria Jeunesse ha conquistato la medaglia d’argento gareggiando con grande concentrazione e precisione. Tutte queste atlete hanno regalato grandi soddisfazioni alla società La Stella e alle loro allenatrici Silvia Bartoletti, Martina Puliti e Sabrina Versalli felici che l’impegno e il duro lavoro di tutti sia stato ripagato con questi ottimi risultati. E ora sotto con la preparazione per i campionati nazionali.

