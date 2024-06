Ottimi risultati per le pattinatrici della polisportiva La Rosa agli italiani di obbligatori

A seguire meticolosamente le competizioni il ct della nazionale Fabio Hollan per valutare le prestazioni di ogni atleta alla ricerca di conferme per costruire le squadre per i prossimi impegni

Nell’impianto di Maliseti di Prato si sono svolte le prime fasi del campionato italiano FISR degli esercizi obbligatori nelle giornate 31 maggio/2 giugno 2024 e le atlete della Polisportiva La Rosa Livorno si sono distinte conquistando nella categoria Cadetti una quinta posizione con Allegranti Azzurra, alla sua prima presenza in questa categoria effettiva, invece nella categoria Jeunesse un quarto posto per Balloni Mya e un sesto posto per Giommi Asya: due atlete sempre a confronto quotidianamente e di uguale valore. A questo evento presente a seguire meticolosamente le competizioni il CT della nazionale Fabio Hollan per valutare le prestazioni di ogni atleta in quanto alla ricerca di conferme per costruire le squadre per i prossimi impegni con la nazionale. A seguire e a presentare in campo le atlete della polisportiva La Rosa Livorno c’era il tecnico Cinzia Savi che è rimasta soddisfatta dei risultati ottenuti. Un plauso viene da tutto lo staff tecnico della polisportiva La Rosa Livorno e dal presidente Tinghi Mario.

Condividi:

Riproduzione riservata ©