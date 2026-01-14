Ottimo avvio di stagione per i velocisti Monaci, Pettorossi e Akenuwa

Foto inviate nel comunicato stampa dalla Atletica Libertas Unicusano Livorno

Weekend in giro per l’Italia da Padova a Napoli, da Ancona a Modena, da Casalmaggiore a Pian del Lago per gli atleti amaranto che hanno iniziato a scaldare i motori per questa stagione indoor. Su tutti da segnalare l’ottima prestazione di Romeo Monaci nei 60m con 6″73 corso ad Ancona, ad un centesimo dal record toscano promesse detenuto dall’azzurro Samuele Ceccarelli, dove Emanuele Colloca fa il primato in 7″11. A Padova ottimo esordio anche per Diego Pettorossi che toglie la ruggine nei 200m con il crono di 21″29, mentre Filippo Nicoletti accorcia fino ai 60m in 7″48. Prima esperienza sui 50m per Danilo Parisi che corre e vince in 6″10 a Napoli. A Casalmaggiore Stephen Akenuwa eguaglia il primato nei 60m con 6″86, vincendo e confermandosi in ottime condizioni. A Modena Pniente finale ma primato personale per Davide Felicetti sulla stessa distanza con 7″05 mentre Gaia Batti corre in 7″98. A Padova primato indoor e ottimo esordio in amaranto per Beatrice De Crescenzo nell’asta con 3,50m mentre Diletta Vitali non va oltre i 3,30m. Nei 1.500m lima il primato Antonio Morabito con 4’00″67, mentre nei 3.000m di marcia Vittoria Bellini riparte con 14’53″45 nuovo primato personale, mentre l’allievo Claudio Mercaldo chiude con 24’13″64 i 5.000m di marcia. A Pian del Lago in provincia di Siena nei 5km di cross ottima prova di Emma Salvini, al primo anno allieve che nella gara assoluta giunge al quarto posto, prima allieva, con la maglia della Costa Etrusca grazie alla collaborazione tra i sodalizi della costa, dimostrando le sue immense qualità, tra gli allievi 7° posto per Tomas Tanini, 8°per Riccardo Seripa, 9° per Matteo Santilli, e 10° per Anuar Kammakh mentre per la categoria juniores 6° posto per Giacomo Casini, seguito da Tommaso Saccocci al 7° quindi Matteo Calvano e Simone Calvano. Continueranno nel prossimo week end l’attività indoor e di cross in attesa dei vari campionati italiani a febbraio.

Condividi:

Riproduzione riservata ©