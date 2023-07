Otto titoli ai campionati toscani per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno

Titolo toscano della 4×100 per la formazione allievi con Noya-Bottai-Giovinazzo-Felicetti che siglano il primato della staffetta correndo in 43″92

A Pistoia nella prima giornata che assegnava i titoli Margherita Voliani mette a referto un eccellente tempo nei 1.500m in una gara corsa da front runner che chiude in un gran 4’29″74, crono che le vale il titolo toscano assoluto e il record societario juniores. Nei 100m invece Michela Barotti corre ancora sotto i 12 secondi la batteria in 11″99 mentre in finale chiude in 12″02 vincendo il titolo toscano promesse. Per Fabiola Caruso nel martello arriva un lancio da 52,08m, che le vale il titolo. Titolo toscano della 4×100 per la formazione allievi con Noya-Bottai-Giovinazzo-Felicetti che siglano il primato della staffetta correndo in 43″92. Sul podio anche Samuele Baldi che sigla lo stagionale e record societario promesse nel lungo atterrando a 7,19m, classificandosi secondo, mentre una grande Caterina Da Mommio torna a volare nel lungo. Eguaglia la seconda prestazione di sempre, datata 2013, balzando a 5,70m. Ritorna in pedana Marco Santucci che scaglia il suo disco a 37,63m per il secondo posto. Nei 100m Mattia Bottai corre la batteria in 11″26 migliorandosi poi in finale fino a 11″17, mentre Wickasitha Pannacci taglia il traguardo in 11″66. Nei 400m la prima a tagliare il traguardo tra le amaranto è Georgette Armocida che corre in 1’03″02 seguita da Chiara Francalanci in 1’06″89 ed Eva Catignano in 1’08″73 mentre Anna Tramonti fa 1’09″38. Gran miglioramento nei 1.500m al maschile per Federico Fasano che taglia il traguardo in un buon 4’12″46, seguito da Elia Luzzi in 4’19″52. Nel lungo Daniele Carlotti atterra a 6,13m e Michael Noya a 5,66m. A Cecina Fabiola Caruso fa il bis vincendo il titolo nel disco con un altro eccellente lancio da 52,36m, vicinissima al suo primato personale. Titolo toscano con PB per Lorenzo Bigazzi che scaglia il suo martello a 57,54m, e Tommaso Nocchi disintegra il suo primato sui 5.000m migliorandosi di quasi un minuto e chiudendo la gara in 22’43″19, seguito da Claudio De Santis che vince il titolo promesse in 24’42″64. Titolo toscano assoluto anche per Federico Martelli nel salto con l’asta che valica l’asticella a quota 3,80m, e Daniele Carlotti è secondo con il personale eguagliato a 3,80m. Terzo posto per Andrea Vanchetti nei 400hs chiusi in 55″81, mentre Giacomo Giovinazzo è di bronzo nei 200m in 22″52, così come Camilla Alesi nel triplo che atterra a 11,33m. Nei 200m al maschile Mattia Bottai sigla il PB in 22″58, seguito da Wickasitha Pannacci e Alessio Randis che corrono in 23″81 e 25″37, mentre Fabio Ciabatti e Giacomo Cipriani mettono a referto crono di 26″27 e 27″87. Al femminile Georgette Armocida fa 27″96 mentre Anna Tramonti taglia il traguardo in 31″06. Avvicina il primato Chiara Francalanci negli 800m che chiude in 2’38″31, seguita da Eva Catignano in 2’45″98. Per quanto riguarda i concorsi “giornata no” per i giovani Matteo Albieri nell’asta che si ferma a 2,60m e Chiara Ferrari che lancia il suo disco a 31,30m, mentre Greta Pistolozzi fa 28,77m. Michael Noya nel triplo atterra nel triplo a 11,51m, mentre la 4×400 allievi composta da Cipriani-Ciabatti-Albieri-Luzzi arriva al traguardo in 4’08″43.

