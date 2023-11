PalaMacchia, la capienza passa a 2470 posti

La notizia più attesa della settimana per gli amanti del basket è arrivata. La capienza del PalaMacchia è stata ufficialmente portata a quota 2470 spettatori. A diffondere entusiasticamente la news, tramite i suoi canali social, è la società della Caffè Toscano Pielle Livorno. “Dopo tre sold out consecutivi non possiamo che esserne felici – commenta la società biancoblu – Il supporto del nostro pubblico è vitale, tanto più adesso che siamo in testa e voglia restarci. Tutti insieme. Per la Pielle!”. A partire dunque da questa domenica ci sarà, per tanti sportivi di entrambe le fedi cestistiche cittadine, Pielle e Libertas, la possibilità di assiepare ancora di più i gradoni dello storico impianto di via Allende.

Di seguito il ringraziamento di tutto il Cda della Caffè Toscano Pielle Livorno all’Amministrazione Comunale:

“Ringraziamo il sindaco Luca Salvetti per l’impegno profuso in questi mesi e la promessa rispettata di aumentare la capienza dal Pala Macchia entro la fine di novembre; ogni domenica la domanda per assistere alle partite della Pielle è enorme e con questa novità riusciremo a far vivere a tante persone in più le emozioni uniche che i nostri ragazzi e il nostro straordinario popolo riescono a regalarci tutte le settimane. Non vediamo l’ora di fare sold out anche a quota 2470!”.

