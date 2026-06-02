Palcoscenico internazionale per sei atlete del Circolo La Cigna

Dal 2 all'11 giugno le atlete del Circolo La Cigna, guidate a Diletta Peralta, si confronteranno con pattinatrici provenienti da tutto il mondo al prestigioso Memorial "Filippini e Dell'Acqua" dopo una stagione ricca di successi

Dal 2 all’11 giugno il Palasport comunale si trasformerà nel cuore pulsante del pattinaggio artistico internazionale. In occasione del prestigioso Memorial “Filippini e Dell’Acqua”, evento di caratura internazionale targato Aics-Csit, le atlete dell’Asd Circolo La Cigna di Livorno sono pronte a scendere in pista per un appuntamento che promette spettacolo, emozioni e sfide di altissimo livello. Le portacolori della società livornese si confronteranno con pattinatrici provenienti da ogni angolo del mondo, portando in gara non solo la propria preparazione tecnica, ma anche la passione, la determinazione e lo spirito competitivo che da sempre caratterizzano il sodalizio rossoblù. Il Memorial rappresenta una delle vetrine più importanti per il pattinaggio artistico internazionale, una competizione nella quale tecnica, precisione dei movimenti ed eleganza coreografica si fondono in esibizioni di grande fascino. Sotto la guida tecnica di Diletta Peralta, che ha seguito con attenzione ogni fase della preparazione, la delegazione del Circolo La Cigna sarà composta da sei atlete impegnate in diverse categorie: Aurora Massei nella Giovanissima A, Alma Simonetti e Bianca Salvadori nell’Esordiente Regional B, Sofia Notaristefano nell’Allieve Regional A, Giulia Orlova nell’Allieve B e Serena Notaristefano nella Cadette B. L’intera società seguirà con entusiasmo le proprie atlete, offrendo anche a distanza un sostegno costante e caloroso in un appuntamento che rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione. Dopo i brillanti risultati ottenuti nel corso dell’anno, l’obiettivo è quello di continuare a crescere e raccogliere nuove soddisfazioni in un contesto internazionale di altissimo livello, confermando ancora una volta il valore del pattinaggio artistico livornese e il ruolo di primo piano del Circolo La Cigna nel panorama nazionale e internazionale.

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