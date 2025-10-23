Paolo e Giulia medaglia d’oro agli Europei di canottaggio a sedile fisso

Giulia Volpi e Paolo Cosci hanno inoltre rappresentato la Toscana alla gara di Coppa Italia a sedile fisso insieme al livornese Yari Pantani conquistando il bronzo (Cosci e Pantani) e l'argento (Volpi). Congratulazione ai tre atleti livornesi

Lo scorso fine settimana tre atleti livornesi – Yari Pantani, Giulia Volpi e Paolo Cosci – sono stati convocati per rappresentare la Regione Toscana in occasione della Coppa Italia di canottaggio a sedile fisso che si è svolta sul Lago Maggiore, a Maccagno. La convocazione è arrivata da Simone Boldi, selezionatore e allenatore degli equipaggi toscani, in forza all’Ads Palio Marinaro Castiglione della Pescaia.

Equipaggio senior maschile (4 di punta):

– Yari Pantani (ASD Palio Marinaro Livorno)

– Paolo Cosci (Borgo Cappuccini)

– Andrea Giardini (ASD Palio Marinaro Castiglione della Pescaia)

– Gianluca Santi (ASC Billi ASD)

– Timoniere: Niccolò Betti (ASD Palio Marinaro Castiglione della Pescaia)

Equipaggio senior femminile:

– Giulia Volpi (ASD Palio Marinaro Livorno)

– Chiara Pileri (Club del Mare ASD)

– Greta Spinetti (Club del Mare ASD)

– Sara Roggiolani (ASD Palio Marinaro Castiglione della Pescaia)

– Timoniere: Niccolò Betti

I risultati:

Yari Pantani e Paolo Cosci hanno conquistato la medaglia di bronzo nella specialità gozzo nazionale e si sono classificati sesti nella gara di coppa italia specialità 4 di punta. Giulia Volpi ha ottenuto la medaglia d’argento nel gozzo nazionale, sempre per la Coppa Italia. Ma non è finita qui. Il giorno precedente Volpi e Cosci sono stati convocati dalla federazione italiana canottaggio sedile fisso per gli Europei di canottaggio a sedile fisso, dove hanno centrato entrambi la medaglia d’oro portando in alto il nome della Toscana e di Livorno. Una soddisfazione immensa per gli atleti, le loro società e tutto il movimento del canottaggio cittadino.

