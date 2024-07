Parigi 2024, la quinta olimpiade del fotografo Augusto Bizzi

Augusto Bizzi con a sinistra Irene Vecchi, sciabolatrice, e a destra Nicola Zanotti ct Italia sciabola maschile e femminile, e Pietro Torre sciabolatore

"Ringrazio una persona in particolare. Una persona che sin dalla prima olimpiade mi ha dato preziosi consigli: il collega Ferdinando Mezzelani"

Augusto Bizzi, si legge fotografo. Fotografo, livornese, che il 26 luglio volerà a Parigi per fotografare per la federazione internazionale di scherma le gesta degli atleti più forti del mondo durante le olimpiadi di Parigi. “Una emozione unica come la prima volta”. Già perché come se non bastasse per Augusto i Giochi 2024 saranno la quinta (avete letto bene) partecipazione come fotografo ad una olimpiade. A 58 anni una carriera professionale mica male. Anzi, 57 anni mentre scriviamo. Notizia nella notizia: festeggerà il compleanno e quindi le 58 primavere, proprio a Parigi, il giorno della gara del fioretto femminile. “Tengo a ringraziare una persona in particolare. Una persona che sin dalla prima olimpiade mi ha dato preziosi consigli: il collega Ferdinando Mezzelani. Mi farà piacere incontrarlo e abbracciarlo a Parigi”.

