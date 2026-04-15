Parte la stagione Altura del CNL con la Veleggiata Chichester

Esordio l’11 aprile con una nuova formula a equipaggi ridotti: 18 imbarcazioni in gara su 27 miglia tra Livorno, Castiglioncello e Vada. Vittoria overall per Nessuno

La stagione velica del Circolo Nautico Livorno, per la categoria Altura, in collaborazione con Yacht Club Livorno e Lega Navale Italiana – Sez. Livorno, ha aperto lo scorso 11 Aprile con una novità: una Veleggiata intitolata a sir Francis Chichester, primo navigatore solitario dell’era moderna, articolata in un percorso di 27 miglia da percorrere con equipaggi ‘ridotti’ di 2 persone. Il connubio tra i circoli promotori dell’evento prevede l’alternanza nell’organizzazione della Veleggiata, quest’anno appannaggio del CNL. Con una partenza intervallata di pochi secondi e anche di molti minuti le 18 imbarcazioni iscritte sono partite dalle ore 9.00 scontando allo start il proprio abbuono, dando così vita ad una sfida in tempo reale. Il vento leggero da SO, poi girato a O, ha permesso a quasi tutte le imbarcazioni di completare entro il tempo massimo fissato alle 18.00. Il percorso si è articolato tra Livorno, zona di partenza ed arrivo, e due boe poste nelle vicinanze di Castiglioncello e del faro di Vada. I passaggi in boa hanno potuto usufruire del supporto radio dei volontari dell’Associazione Radioamatori Italiani (ARI). Dalle ore 19.00 si è svolta la premiazione presso la sede del Circolo Nautico Livorno, con premi offerti dagli sponsor a tutti i membri degli equipaggi. Vincono nelle rispettive categorie Nessuno (A) e Razzoli (B), dove Nessuno ha ricevuto anche il premio overall, primo della flotta a tagliare la linea d’arrivo. Dopo la premiazione nella sede del Circolo Nautico si è svolto il consueto piacevole conviviale per i tutti partecipanti preparato con cura e dedizione dai collaboratori del CNL. Il dovuto ringraziamento va a tutti i partecipanti, agli Armatori, agli organizzatori ed ai collaboratori del CNL, YCL e LNI-Li, agli Sponsor, ai circoli CNC e YCCM che si sono occupati della posa delle boe a Castiglioncello e Faro di Vada, ai Radioamatori di ARI e tutti coloro che hanno contribuito per questa giornata di mare, divertimento e partecipazione con la doverosa promessa di vederci l’anno prossimo sulla linea di partenza.

Il programma del CNL delle Veleggiate per imbarcazioni di Altura continua con la Veleggiata Telethon il 13 Giugno, il Memorial Bruno Livori il 30 Agosto, la Coppa Savino del Bene il 17-18 Ottobre, la Veleggiata Controvento il 21 Novembre e si conclude con la Christmas Cup il 5 Dicembre. Vi aspettiamo numerosi e presenti a tutte le Veleggiate per la sfida challenge “Trofeo CNL 2026 ”, detenuto da Allegra per effetto dei risultati del 2025.

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